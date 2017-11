Tatort Wohnung Fast 90 Fälle von häuslicher Gewalt gab es 2016 im Raum Döbeln. Das Hilfsangebot hat eine Lücke.

Vertreter von Beratungsstellen und des Frauenschutzhauses Freiberg haben mit Annett Schrenk (Mitte), Gleichstellungsbeauftragte in Mittelsachsen, die Plakataktion gegen häusliche Gewalt in Bussen der Regiobus Mittelsachsen, organisiert. © Wieland Josch

Frauen, Kinder, aber auch Männer – Gewalt im eigenen Zuhause kann alle Familienmitglieder treffen. Sie werden mitunter bedroht, geschlagen oder getreten. Und viele erdulden still ihr Leid. Doch mindestens 88 Fälle sind im vergangenen Jahr als offizielle Straftaten erfasst worden. Die Betroffenen haben es geschafft, den Weg zur Polizei zu gehen und die erlebte Gewalt zur Anzeige zu bringen. Das geht aus dem Lagebild 2016 des Freistaates zu Straftaten im Bereich „häusliche Gewalt“ hervor.

Die Zahlen machen deutlich: Gewalt im eigenen Zuhause ist kein Phänomen, wie es nur in Großstädten vorkommt, sondern auch hier in der ländlichen Region. „Zum überwiegenden Teil sind die Opfer weiblich, vor allem im Erwachsenenalter“, so Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz. 278 Erwachsene, 54 Kinder, 24 Jugendliche sowie 27 Heranwachsende litten im vergangenen Jahr im Kreis unter häuslicher Gewalt, ergänzte Rydzik.

Um das Thema immer wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung sowie der Politiker zu rufen, organisiert die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Annett Schrenk, jedes Jahr anlässlich des Tages der häuslichen Gewalt am 25. November eine Aktion, zusammen mit den Sozialarbeiterinnen des Freiberger Frauenschutzhauses.

Für dieses Jahr sind 120 Plakate vorbereitet worden, die in den Bussen der Regiobus Mittelsachsen ausgehängt werden. Jeweils eines pro Bus, doppelt beklebt, sodass das Plakat sowohl von außen als auch von innen gesehen werden kann. Ziel der Aktion ist es, nicht nur auf das Thema aufmerksam, sondern vor allem die Anlaufstellen für die Opfer bekannter zu machen.

„Je mehr wir in Sachen Öffentlichkeitsarbeit tun und präsent sind, um so mehr Leute suchen unsere Hilfe“, sagt Anke Olscher von der Opferhilfe Sachsen. Die Sozialarbeiterin sitzt in Chemnitz und berät nicht nur Opfer häuslicher Gewalt, sondern auch Betroffene anderer Delikte.

Aber bei rund 45 Prozent der Fälle gehe es um häusliche Gewalt. Besteht Bedarf, komme Olscher zu Gesprächen auch nach Döbeln. „Vor Ort arbeiten wir mit verschiedenen Institutionen, wie zum Beispiel der Diakonie, zusammen. Früher waren wir beim Frauenzentrum gewesen.“ Aber der Verein hat sich aufgelöst und, noch schlimmer für Frauen, die vor Gewalt im eigenen Zuhause fliehen wollen, die Frauenschutzwohnung aufgegeben.

Seit März 2014 fehlt die Wohnung, in der acht Frauen mit Kindern vorübergehend unterkommen konnten. 2013 nutzten noch 17 Betroffene mit 16 Mädchen und Jungen das Angebot des Vereins Regenbogen, der die Wohnung aus finanziellen Gründen abgeben musste.

Das Landratsamt hatte sich zwar um einen neuen Träger bemüht, doch die Verhandlungen seien gescheitert, fasst Annett Schrenk zusammen. „Der Träger hat sie nicht kostendeckend finanzieren können. Zudem hat sie nicht in sein Portfolio gepasst“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Nun übernimmt der Verein Treibhaus zumindest die Räume des Frauenvereins. Ob auch die Frauenschutzwohnung wiederbelebt wird, ist offen. Treibhaus selbst könne dies nicht leisten, es fehlt an einem Partner.

Betroffene Frauen haben seit 2014 nur die Möglichkeit, sich im Freiberger Frauenschutzhaus Hilfe zu suchen. Aber: Das tut kaum jemand, wie eine Sozialarbeiterin des Hauses sagt. Vereinzelt gebe es zwar Anfragen aus der Region, jedoch in den vergangenen Jahren nicht mehr als vor der Schließung der Döbelner Einrichtung. Das Problem sei, dass viele den Weg nach Freiberg nicht auf sich nehmen könnten. „Die Frauen haben ihr soziales Umfeld. Wenn sie Kinder haben, hängen noch Kitaplatz und Schule mit dran. In Freiberg gibt es keine freien Kitaplätze mehr, um die Kinder kurzfristig unterzubringen.

Und auch in den Schulen wird es immer schwieriger“, sagt die Sozialarbeiterin. 14 Plätze stehen in Freiberg für Frauen und Kinder zur Verfügung. Zurzeit sind zwei Frauen in dem Haus. Hilfe gibt es demnach für die Opfer aus Döbeln zurzeit nur bei den Beratungsstellen. Doch: „Wenn jemand tatsächlich häusliche Gewalt erlebt, hat er, außer der Frauenschutzwohnung, kaum eine Möglichkeit, sich davor zu schützen“, so die Sozialarbeiterin aus Freiberg. „Wir bedauern sehr, dass es in Döbeln keine entsprechende Einrichtung mehr gibt“, meint Schrenk.

In den Häusern finden die Frauen Schutz. Fast die Hälfte würde sich von ihrem Partner trennen, sagt die Sozialarbeiterin. Ebenso viele gehen aber auch zurück zu diesem. Zugenommen hat in Freiberg seit 2015 die Zahl der Schutz suchendenden ausländischen Frauen. „2017 war der Anteil am höchsten“, sagt die Mitarbeiter-in. Um sich zu verständigen, sind die beiden Sozialarbeiterinnen des Frauenschutzhauses auf Dolmetscher angewiesen.

Um konkret die ausländischen Frauen anzusprechen, läuft zurzeit im Landkreis das Projekt Mimi (Mit Migranten für Migranten). Drei ausländische, integrierte Frauen bauen Kontakt zu anderen Migrantinnen auf. In Döbeln ist Schrenk zufolge eine syrische Doktorandin unterwegs, die bereits zweimal in der Gemeinschaftsunterkunft gewesen sei. „Bei dem Projekt geht es aber nicht nur um häusliche Gewalt, sondern auch um andere Dinge, wie zum Beispiel Gesundheit“, erklärt Schrenk. Sie denkt nicht, dass allein aufgrund der anderen Kultur die Neigung zur häuslichen Gewalt bei den Ausländern höher sei.

Vielmehr seien es die Umstände, unter denen die Flüchtlinge unter anderem in den Gemeinschaftsunterkünften leben, die dazu führten, dass Konflikte eskalieren. „Die Frauen erleben allerdings eine stärkere Abhängigkeit von den Männern als die deutschen Frauen“, so Schrenk.

Hilfen für Opfer:

Frauenschutzhaus Freiberg: Telefon 03731 2561

Opferhilfe Sachsen, Beratungsstelle Chemnitz: Telefon 0371 4331698

Interventions- und Koordinierungsstelle Chemnitz: Telefon 0371 91853540

