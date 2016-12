Tatort Tabakladen Dynamo-Profi Marc Wachs wird bei einem Überfall angeschossen, seine Tante stirbt. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Mit diesen Phantombildern sucht die Polizei nach dem Schützen.

Polizisten bei der Spurensicherung in dem Wiesbadener Kiosk.

Es sollte ein vorweihnachtlicher Besuch bei Tante und Onkel werden, endlich mal wieder zu Hause in Wiesbaden. Doch der erste Urlaubstag für Dynamo Dresdens Verteidiger Marc Wachs endete schon am Morgen in einer Tragödie – als ein Mann den Kiosk der Verwandten überfiel, um sich schoss und unerkannt flüchtete. Er ist noch immer nicht gefasst.

Die Laden-Inhaberin, Wachs’ 59 Jahre alte Tante, verstarb noch am Tatort an einer Schussverletzung am Kopf. Das habe die Obduktion ergeben, sagte Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn. Der 63-jährige Onkel und Wachs wurden angeschossen, schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Beide seien aber außer Lebensgefahr. Wann eine ausführliche Vernehmung möglich ist, sei mit Blick auf den Zustand der Männer noch offen.

„Wir sind geschockt, fassungslos und tief betroffen“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge, den die schlimme Nachricht bereits am Dienstagnachmittag erreichte. Weil der Gesundheitszustand von Wachs jedoch lange Zeit ungewiss war, machte der Verein den Vorfall erst am späten Abend in einer Pressemitteilung öffentlich – nach Rücksprache mit den Ärzten sowie der Mutter und dem Berater des 21-jährigen gebürtigen Wiesbadeners, der im Juli von der zweiten Mannschaft des FSV Mainz nach Dresden gewechselt war.

Die Kugel trifft den Hals

Nach SZ-Informationen hatte Wachs bei dem Überfall noch Glück im Unglück. Die Kugel traf seinen Hals – und verfehlte Halsschlagader sowie die Wirbelsäule nur um Millimeter. „Dass Marc richtig Schwein gehabt hat, steht außer Frage. Und viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Die Privatsphäre gilt es jetzt mehr denn je zu respektieren“, sagt Minge, der am Mittwoch lange mit Wachs telefonierte und ihn in absehbarer Zeit im Krankenhaus besuchen möchte. „Wir werden da sein, wo immer unsere Hilfe und Unterstützung gebraucht werden“, betonte der Sportchef.

Bei der Wiesbadener Polizei sind inzwischen mehrere Hinweise eingegangen, genaue Angaben über den Fahndungsstand machte die Dienststelle aus ermittlungstaktischen Gründen allerdings nicht. Auch über die Hintergründe des Verbrechens ist nach wie vor wenig bis nichts bekannt. „Wir haben noch keine Anhaltspunkte zum Tatmotiv“, wird der Staatsanwalt in verschiedenen Online-Medien zitiert. Er gehe aber nicht davon aus, dass der Beruf von Wachs eine Rolle gespielt habe. Dafür gebe es keine Indizien, betonte Kuhn. Vom Polizeipräsidium Wiesbaden hieß es außerdem: „Es gibt bislang keine Hinweise auf einen Raubüberfall.“ Von einem terroristischen Hintergrund gehen die Ermittler nicht aus.

Laut Polizei soll der mutmaßliche Täter am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr den Zeitungs- und Tabakladen „Bodo Wagner“ im Stadtteil Biebrich überfallen haben. Dabei sind mehrere Schüsse gefallen. „Welche Waffe benutzt wurde, wissen wir noch nicht“, erklärte der Staatsanwalt. Augenzeugen gebe es keine, die Familie war zum Zeitpunkt der Tat allein im Kiosk. Nun sollen Aufnahmen von Kameras benachbarter Geschäfte ausgewertet werden.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften samt Hubschrauber blieb jedoch zumindest bis zum Mittwochabend erfolglos, dabei hatte die Polizei noch am Dienstag zwei Phantombilder veröffentlicht. Demnach wird ein Mann zwischen 20 und 30 Jahren mit heller Hautfarbe gesucht, der etwa 1,65 bis 1,75 groß und von dicklicher Statur ist und Schnauzbart trägt. Die Polizei Wiesbaden warnte zudem per Twitter eindringlich davor, Anhalter mitzunehmen. Sehr wahrscheinlich ist der Mann immer noch bewaffnet.

In Dresden reagierten Verein und Fans betroffen. Im Facebook-Auftritt von Dynamo wurde das Titelbild geändert. Anstatt der gesamten Mannschaft ist nun ein Foto von Wachs zu sehen. Darunter steht: „Wir sind tief traurig und in Gedanken bei dir, lieber Marc, die Dynamo-Familie steht hinter dir und deiner Familie!“

Auch beim FSV Mainz 05, wo Wachs insgesamt sieben Jahre lang spielte und 2014 sein Profi-Debüt in der zweiten Mannschaft gab, ist das Entsetzen riesig. „Die Nachricht macht mich und die ganze 05-Familie sehr betroffen. Wir sind schockiert und hoffen nun erst mal darauf, dass er schnell wieder ganz gesund wird“, sagte Präsident Harald Strutz.

Sämtliche sportlichen Belange, betonte Minge, seien aktuell absolut nebensächlich. Dass Wachs, der bislang bei sieben der 17 Hinrundenpartien zum Aufgebot fürs Spiel gehörte, jedoch noch keinen Zweitliga-Einsatz hatte, bei Dynamos Trainingsstart am 3. Januar fehlen wird, dürfte klar sein. Minge versprach umfassende Hilfe: „Marc, seine Familie und der Genesungsprozess, sowohl körperlich als auch seelisch, stehen jetzt allein im Vordergrund. Alles andere spielt keine Rolle.“ (mit dpa)

Hinweise zum Ablauf der Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 3450 entgegen.

