Tatort: Müllkippe Jede Menge Unrat liegt an einem Waldweg bei Bautzen. Doch der Landkreis wird nicht aktiv – aus einem überraschenden Grund.

Eine ärgerliche Angelegenheit: Jede Menge Müll haben Unbekannte direkt an den Waldweg nach der Straße „Am Albrechtsbach“ gekippt. © privat

Volle Bauschaumdosen, Zigarettenkippen, Joghurtbecher, Papier, sogar eine zerrammelte Wohnungstür und Autoteile – wer einen Spaziergang auf der Straße „Am Albrechtsbach“ unternimmt, der macht an derem Ende eine unappetitliche Entdeckung. Direkt an den Waldweg, der weiter zu einer Kleingartenanlage führt, etwa hundert Meter hinter der Überführung der stillgelegten Gleisstrecke ins Oberland, haben Unbekannte ihren Haus- und Sperrmüll gekippt. Steffen Grundmann, Stadtrat der Linken, ist empört über die Dreistigkeit, derart offen Abfall in die Natur abzuschütten. Auch findet er den giftigen Bauschaum und andere Inhalte der Müllbeutel für die Umwelt sehr bedenklich.

Der Stadtrat wandte sich deshalb am 21. Februar in einer E-Mail an das zuständige Umweltamt des Landkreises. Er bat die Behörde, „schnellstmöglich geeignete Schritte einzuleiten, um eventuelle Gefahren für Mensch, Tier und Natur aufgrund von Sondermüll, gefährlichen Müllteilen und vielen herausstehenden Nägeln zu verhindern“. Parallel dazu stellte Steffen Grundmann beim örtlichen Polizeirevier eine Strafanzeige wegen illegalen Abladens von Sondermüll. Mittlerweile sind zwei Wochen vergangen. Vom Umweltamt sei keine Antwort gekommen, sagte der Stadtrat etwas enttäuscht. Und auch am Waldweg hat sich nichts verändert – der Müll liegt immer noch da.

Polizei muss Tatort freigeben

Eine Nachfrage der Sächsischen Zeitung ergab, dass die E-Mail des Stadtrates beim Umweltamt sehr wohl angekommen ist und die Sache registriert wurde. Allerdings gibt es ein Problem. „Da der Bürger bei der Polizei Anzeige erstattet hat, müssen wir warten, bis die Polizei den Tatort freigibt. Dies ist noch nicht geschehen“, erklärt Frances Lein von der Pressestelle des Landratsamtes Bautzen die Untätigkeit des Umweltamtes. „Die Kollegen warten also jetzt auf die Freigabe der Polizei.“

In dem Waldstück entlang der Straße „Am Albrechtsbach und zwischen den Kleingartenanlagen sind wilde Müllkippen keine Seltenheit, wie Steffen Grundmann beobachtet. Oft werde die Böschung entlang des alten Bahngleises als Sichtschutz missbraucht, um hier illegal Sachen abzuladen. Unter anderem hat der Stadtrat schon Elektrogeräte und Fenster zwischen den Bäumen liegen sehen.

Etwa 90 Tonnen illegal entsorgte Abfälle haben Mitarbeiter des Landratsamtes im Jahr 2015 aus den Wäldern des Kreises geholt. In einem Fall musste eine Spezialfirma sogar verseuchtes Erdreich abtragen. Den Verursachern der wilden Müllablagerungen drohen zum Teil sehr empfindliche Geldstrafen, allerdings ist es kaum möglich, sie ausfindig zu machen.

