Tatort-Kommissarin besucht Glashütte-Lounge Der Luxusuhrenhersteller Glashütte Original begrüßt auf der Berlinale Stars und Promis aus dem Filmgeschäft.

Die Schauspielerin Sibel Kekilli besuchte die von Glashütte Original ausgestattet und betriebene Golden Bear Lounge und traf dort Geschäftsführer Thomas Meier. © Glashütte Original

Gleich zur Eröffnung der Berlinale konnte der Luxusuhrenhersteller Glashütte Original Promis aus dem Filmgeschäft in seiner Golden Bear Lounge am Potsdamer Platz begrüßen. Geschäftsführer Thomas Meier traf unter die Schauspielerin Sibel Kekilli, die viele als Tatortkommissarin Sarah Brandt an der Seite von Axel Milberg im Kieler Tatort und als Shae aus der US-Fantasyserie „Game of Thrones“ kennen dürften.

Zu Besuch in der Lounge, die der Luxusuhrenhersteller in diesem Jahr zum ersten Mal in dieser Form eröffnete, waren auch der Regisseur Wim Wenders, der Filmproduzent Tom Tykwer sowie die Schauspielerinnen und Schauspieler Iris Berben, Corinna Harfouch, Juliane Köhler, Ronald Zehrfeld und Ulrich Matthes.

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin wurden am Donnerstagabend eröffnet. Moderatorin Anke Engelke würdigte Glashütte Original als einen der vier Hauptpartner. Im siebenten Jahr der Zusammenarbeit hat die Uhrenmanufaktur ihr Berlinale Engagement deutlich erweitert, unter anderem mit der Stiftung einer neuen Auszeichnung, in Anke Engelkes Worten: „Endlich hat die Berlinale ihren langersehnten Dokumentarfilmpreis“. Der Glashütte Original Dokumentarfilmpreis ist mit 50 000 Euro dotiert und wird am 18. Februar vergeben. (SZ/mb)

