„Tatort“ in der Bloggerszene Derzeit wird die dritte Folge gedreht. Der Autor will das schlechte Image der Stadt geraderücken.

Bis Mitte Oktober ist das Ermittler-Trio des Dresdner Tatorts um die Schauspieler Alwara Höfels, Martin Brambach und Karin Hanczewski (v. l.) täglich in der Stadt unterwegs. Die dritte Folge „Level X“ wird 2017 ausgestrahlt. © MDR/Wiedemann & Berg Television

Ein You-Tube-Star wird während eines Live-Streams vor laufender Kamera erschossen. Als der Berliner Drehbuchautor Richard Kropf vor eineinhalb Jahren die Idee zur dritten Tatort-Folge entwickelt hat, schien dieses Szenario noch ganz weit weg. „Im Laufe des letzten Jahres wurden wir allerdings von der Gegenwart eingeholt“, sagt er. Bilder von Gewalt, die live im Internet gezeigt werden, sind teilweise zur traurigen Realität geworden.

Mit diesen müssen sich auch die Dresdner Tatort-Ermittler um die Schauspieler Alwara Höfels, Martin Brambach und Karin Hanczewski in ihrem neuen Fall auseinandersetzen. Dabei tauchen sie ein in die Welt von jugendlichen Internet-Stars. Für den Berliner Drehbuchautor ist es die erste Tatort-Folge, die er geschrieben hat. Dass sich ausgerechnet die Dresdner Ermittler um den Fall kümmern, freut ihn besonders. „Mein Schwager studiert in der Stadt, deswegen bin ich auch häufig dort“, sagt er. Doch oft werde Dresden nach außen negativ dargestellt – vor allem seitdem Pegida montags gegen die Islamisierung des Abendlandes auf die Straße geht. „Ich wollte ein Bild zeichnen von einem sehr dynamischen, jungen Dresden.“

In diesem bewegen sich die Ermittler seit Ende vergangener Woche. Da begann der Dreh der dritten Folge „Level X“. Noch bis Mitte Oktober sind die Stars täglich in der Landeshauptstadt im Einsatz. Damit die Filmaufnahmen nicht gestört werden, will der Mitteldeutsche Rundfunk die genauen Drehorte nicht bekanntgeben. Am vergangenen Donnerstag hatte die Crew ihr Lager allerdings unter der Marienbrücke aufgeschlagen. Ausgestrahlt wird der neueste Fall erst im kommenden Jahr.

Doch schon am nächsten Sonntag können die Schauspieler wieder beim Ermitteln beobachtet werden. Dann wird zunächst die zweite Folge des Dresden-Tatorts mit dem Titel „Der König der Gosse“ ausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr müssen die Ermittler im Ersten dann einen Mordfall mithilfe von Obdachlosen aufklären.

