Tatort Geibeltbad Das Freibad in Pirna bleibt am 19. Juli geschlossen. Kommissare müssen einen Mord aufklären. Allerdings keinen echten.

Ermittlerin Henni Sieland (Alwara Höfels, li.) betrachtet im dritten Dresden-Tatort „Level X“ die Leiche von Simson (Merlin Rose, r.). Das Freibad im Pirnaer Geibeltbad wird nun Drehort für den fünften Fall „Déjà-vu“. © MDR/Gordon Muehle

Pirna. Stell dir vor, es sind 30 Grad, und keiner geht baden: Für den 19. Juli sagen die Meteorologen Sonnenschein und ordentlich Wärme voraus, doch die Erfrischung im kühlen Nass muss ausfallen – zumindest im Freibad des Pirnaer Geibeltbades. Das Becken im Außenbereich bleibt am Mittwoch für Besucher unerreichbar, Badehalle und Sauna sind aber normal durchgängig geöffnet.

Der Grund für den freibadetechnischen Interruptus: Kommissare müssen am Beckenrand einen rätselhaften Mord aufklären – allerdings keinen echten: Nach Aussage der Stadtwerke Pirna (SWP) wird das Freibad am 19. Juli ganztägig – und am 4. August noch einmal ab 12 Uhr – zum Schauplatz des neuen Dresdner Tatortes mit dem Titel „Déjà-vu“.

Im fünften Fall müssen die Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) nebst ihrem cholerischen und etwas tüdeligen Chef Michael Schnabel (Martin Brambach) laut des Fernsehsenders ARD nicht nur den Mörder eines Jungen finden, sondern auch den Missbrauch an einem weiteren Kind verhindern.

Zunächst einmal läuft es aber nicht so recht. Als die Leiche des neunjährigen Rico in einer Tasche in der Elbe gefunden wird, werden Sieland und Gorniak mit der emotionalen Wucht der Tat konfrontiert. Medien und Öffentlichkeit fordern schnelle Ermittlungsergebnisse und wollen rasch einen Täter präsentiert bekommen. Kommissariatsleiter Schnabel reagiert überraschend emotional und dünnhäutig auf die Tat und auf die Kritik an der Polizeiarbeit. Das Problem: Sieland und Gorniak haben lange Zeit keine heiße Spur. Bis ein anonymer Anrufer den Verdacht auf Ricos Schwimmlehrer Micha Siebert lenkt – zu dessen Arbeitsplatz das Geibeltbad auserkoren wurde. Als der Stiefvater des ermordeten Kindes von dem Verdacht erfährt, spitzt sich die Lage dramatisch zu …

Bevor die Wahl der Berliner Produktionsfirma Wiedemann und Berg auf das Geibeltbad fiel, hatten die Locationscouts mehrere Bäder in Sachsen begutachtet. Beispielsweise schauten sich die Produzenten die Freibäder Wostra, Prohlis, Cotta und das Georg-Arnhold-Bad an, auch die Schwimmhalle Bühlau sei im Gespräch gewesen.

Gedreht wird der fünfte Dresdner Tatort hauptsächlich in der Landeshauptstadt, die Filmleute hatten im Vorfeld nach möblierten Privatwohnungen sowie nach sieben- bis neunjährigen Jungs als Komparsen gesucht. Wann der Film ausgestrahlt wird, steht laut der Stadtwerke noch nicht fest. Im Herbst 2017 läuft erst einmal der vierte Dresden-Krimi „Auge um Auge“ im Ersten.

