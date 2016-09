Tatort Gartensparte Die kalte Jahreszeit hat noch nicht begonnen. Trotzdem häufen sich Einbrüche. Zum Beispiel um Königsbrück.

Die Einbrüche in Gartensparten in der Region nehmen zu. 35 Gartenlauben wurden allein in den vergangenen beiden Wochen in Orten westlich von Kamenz aufgebrochen. Besonders betroffen ist Königsbrück. © dpa

Die Tomaten sind noch gar nicht alle geerntet, die Winteräpfel hängen zum Teil noch auf den Bäumen und auch sonst ist noch einiges in den Kleingärten der Region zu erledigen. Und trotzdem kommen sie: die Einbrecher. Fünf Gartensparten westlich von Kamenz wurden allein in den vergangenen zwei Wochen von Dieben heimgesucht. Der traurige, vorläufige Höhepunkt der Serie: 20 Einbrüche in der Gartensparte am Kunathsberg in Königsbrück.

Die Diebe stahlen aus den Lauben und Schuppen alles, was sie irgendwie wertvoll fanden. Sie nahmen Fernseher mit und packten auch Kaffeemaschinen und andere elektrische Geräte ein. Eine abschließende Übersicht über die gestohlenen Gegenstände war nach Entdeckung der Einbrüche am Mittwochmorgen gar nicht so leicht zu erstellen. Doch allein den Sachschaden bezifferte die Polizei schnell auf 4 000 Euro.

Werkzeuge und Ferseher gestohlen

Die Schwepnitzer in der Gartensparte an der Bundesstraße traf es nur zwei Tage zuvor ebenfalls hart. Diebe brachen dort in der Nacht zum 19. September zehn Gartenhäuser auf. Sie stahlen Werkzeuge und einen Flachbildfernseher. Der Wert der Beute: ungefähr 1 100 Euro, der Sachschaden lag bei rund 600 Euro.

Geringe Beute und auch nur vergleichsweise wenig Schaden machten Einbrecher kurz zuvor in Königsbrück und Ottendorf-Okrilla. Sie hebelten vier Lauben in zwei Gartensparten auf und durchsuchten die Gartenhäuser. Unerwünschten Besuch hatte auch eine Sparte an der Kamenzer Straße in Pulsnitz. Einbrecher hebelten dort am späten Abend des 13. Septembers eine Laube auf, wurden dabei aber offenbar gestört. „Mehrere Streifen des Kamenzer Reviers eilten in die Gartensparte, doch die Täter waren bereits über alle Berge“, hieß es kurz darauf im Polizeibericht. Zurück blieb eine kaputte Fensterscheibe.

Es könnte eine Bande sein

Die merkwürdige Häufung der Einbrüche in den Gartensparten in und um Königsbrück beschäftigt die Polizei. Sie will aber nicht von einer Bande sprechen, die hier regelmäßig am Werk sein könnte. Die Beamten schließen die Möglichkeit aber auch nicht aus. „Ob in den genannten Fällen Zusammenhänge bestehen könnten, werden die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu klären haben“, sagt der Sprecher der Görlitzer Polizeidirektion, Thomas Knaup, auf Anfrage der SZ. Ermittlungsergebnisse, die die Polizei verkünden könnte, gebe es aber noch nicht. „Die Untersuchungen dauern an“, sagt der Sprecher.

Es könnte aber natürlich auch sein, dass mehrere Einbrecher unabhängig voneinander unterwegs waren. Die Polizei beobachtet nämlich immer wieder, dass sich nicht erst im Winter die Einbrüche in Gartenlauben häufen, sondern schon vorher. „Einbrüche in und Diebstähle aus Kleingartenlauben beschäftigen die Polizei im Frühjahr und Herbst alle Jahre wieder“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup . „Die Täter nutzen dabei häufig den Umstand, dass weniger Leben und Betrieb in den Gartensparten herrscht. Damit sinkt für sie das Risiko, entdeckt zu werden.“ Noch bessere Bedingungen haben die Einbrecher in dieser Hinsicht allerdings im Winter. Dann kommen nur wenige Gartenpächter regelmäßig in ihre Parzellen. Fremde fallen nicht auf. Es kommt sogar vor, dass Einbrüche tagelang nicht entdeckt werden.

Polizei sieht sich als Partner

Die Polizei hat kaum Möglichkeiten, verstärkt präventiv etwas gegen die Einbrüche zu tun. „Der Schutz privaten Eigentums liegt in erster Linie immer in den Händen der jeweiligen Eigentümer“, sagt daher auch Polizeisprecher Thomas Knaup. Die Polizei verstehe sich eher als Partner, um Laubenbesitzer in Fragen der Sicherheit zu beraten. Das Landeskriminalamt hat zum Beispiel eine Broschüre für Kleingartenpächter herausgebracht. Darin empfehlen die Experten unter anderem, Fenster über den Winter mit Holzplatten zu verrammeln. Die Polizei Görlitz geht nicht so weit. Sie gibt aber den Tipp, Elektrogeräte und Werkzeuge an einem sicheren Ort abzustellen. „Eine Gartenlaube oder ein Schuppen ist kein sicherer Ort“, sagt Thomas Knaup. Günstig sei es auch, Satellitenschüsseln abzubauen. Zudem sei es gut, wenn sich Gartenpächter absprechen und regelmäßig jemand nach dem Rechten sieht. Das schrecke Diebe ab.

Polizeikommissar Rolf Kasper berät auch Laubenbesitzer kostenlos zu Fragen des Eigentumschutzes, Telefon: 03591 2938411, Mail: praev.pd-gr@polizei.sachsen.de.

