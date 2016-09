Tatort-Dreh in Dresden Am Donnerstag wurde an der Marienbrücke ermittelt. Um die dritte Folge wird ein großes Geheimnis gemacht.

Kommissare waren am Donnerstag in Dresden auf Verbrecherjagd – allerdings nur für die Kamera. Vom Nachmittag bis zum frühen Freitagmorgen hat die Berliner Firma Filmcontact ihr Lager an der Marienbrücke aufgeschlagen. Grund war der Dreh eines neuen Dresden-Tatorts unter dem Arbeitstitel „Level X“. Um den Inhalt macht der Mitteldeutsche Rundfunk auf Anfrage allerdings ein großes Geheimnis. Nach SZ-Informationen wurde das Drehbuch bis kurz vor Drehstart mehrfach umgeschrieben. Der Sendetermin der dritten Episode steht noch nicht fest.

Am 2. Oktober wird zunächst die zweite Folge mit dem Titel „Der König der Gosse“ um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Dann müssen die beiden Ermittlerinnen, die von den Schauspielerinnen Alwara Höfels und Karin Hanczewski gespielt werden, einen Mord mithilfe von Obdachlosen aufdecken. Unterstützt werden sie von ihrem Chef, der von Martin Brambach verkörpert wird. Wer das Ermittler-Trio live sehen möchte, hat womöglich Mitte Oktober die Chance dazu. Dann sollen die nächsten Dreharbeiten in der Landeshauptstadt stattfinden. (SZ/sag)

