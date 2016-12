Tatort-Dreh am Martin-Luther-Platz

Drei Knöllchen in fünf Minuten. In Rekordzeit eilen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes über den Martin-Luther-Platz und mahnen die Parksünder ab. Am Sonntag war Parken dort nur eingeschränkt erlaubt, denn der Platz wurde für Filmkameras gebraucht. Das Tatort-Team drehte eine Szene für die aktuelle Produktion: Auge in Auge. So lautet zumindest der Arbeitstitel. Die Schauspieler Alwara Höfels, Karin Hanczewski und Martin Brambach stehen seit November für den vierten Teil des Dresden-Tatorts vor der Kamera. Wann diese Episode im TV ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. (SZ/jv)

