Tatort-Dreh am Gammel-Hochhaus Am Pirnaischen Platz wurde am Dienstagvormittag eine Szene aufgenommen. Auch die beiden weiblichen Stars waren vor Ort.

Ein Tatort-Technik-Transporter parkt vor dem maroden Hochhaus. © Sven Ellger

So reges Treiben herrschte im Hochhaus am Pirnaischen Platz lange nicht mehr. Am Dienstag rückten mehrere Wagen mit der Aufschrift Cinegate an der maroden Platte an. Geschäftig transportierten Mitarbeiter Leuchten, Kabeltrommeln, Stative und weitere Technik hin und her. Der Flur der zwölften Etage, auf der dank des hohen Leerstands im Gebäude sonst selten jemand zu sehen ist, war rappelvoll. Zahlreiche Mitarbeiter drehten an den Stellschrauben, um das ziemlich heruntergekommene Hochhaus ins rechte Licht zu rücken. In diesem soll es erstrahlen, wenn die nunmehr sechste Folge des Dresden-Tatorts ausgestrahlt wird.

Bei ihrem neusten Fall ermitteln die Kommissarinnen Henni Sieland und Karin Gorniak, gespielt von Alwara Höfels und Karin Hanczewski, inmitten von enttäuschter Liebe und Einsamkeit in der Welt des Onlinedatings. Regie führt Theresa von Eltz, das Drehbuch schrieb Erol Yesilkaya, hinter der Kamera steht Juan Sarmiento. Drehstart war am 15. November.

Am Dienstagvormittag wurde dann das Hochhaus zur Krimi-Kulisse. Auch die beiden weiblichen Stars waren dabei. Sie haben in der zwölften Etage einen verdächtigen Hausmeister verhört, der in der Platte arbeitet. Weitere Szenen sollen dort nicht gedreht werden, teilt Laura Hofmann von der Berliner Produktionsfirma Filmcontact auf SZ-Anfrage mit.

Bis Mitte Dezember soll die sechste Folge des Tatorts im Kasten sein. An welchen Orten noch gedreht wird, wird nicht verraten. Meist bekommt der eine oder andere Dresdner aber etwas davon mit. Beispielsweise wenn die Wagen der Produktionsfirma gesichtet werden. Auch die Catering-Mobile, die am Dienstag an der Zirkusstraße aufgebaut wurden, sind kaum zu übersehen. Außerdem werden Anwohner meist per Flyer über Einschränkungen während der Drehzeit informiert.

So landeten auch vor dem 15. November viele Zettel in den Briefkästen der Häuser an der Maillebahn. Darauf wurde auf den Dreh-Auftakt hingewiesen. Der fand auf dem Grundstück des Opernstars René Pape statt. Dessen mondäne Pillnitzer Villa wird samt Nebengelass in der neustens Tatort-Episode zu sehen sein. Wann diese ausgestrahlt wird, ist noch unklar. Vor dem Sommer ist aber nicht damit zu rechnen. Erst am 12. November flackerte die fünfte Folge über den Bildschirm.

