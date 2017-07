Aus dem Gerichtssaal Tatort Computer Eine Weinböhlaerin treibt schwunghaften Handel mit nicht vorhandenen Handys und ergaunert sich über 3000 Euro. Doch war sie es nur allein?

Ebay ist ein beliebter Online-Marktplatz. Doch hier tummeln sich auch viele Betrüger. © Symbolfoto/dpa

Rund eine Viertelstunde braucht der Staatsanwalt, um die Anklage gegen die 35-jährige Weinböhlaerin vorzutragen. Insgesamt 27 Betrugsfälle werden der Frau vorgeworfen. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Sie bietet auf der Internetplattform Ebay Handys zum Verkauf an, die sie gar nicht hat, kassiert von arglosen Kunden das Geld und liefert natürlich nicht. Insgesamt mehr als 3 000 Euro ergaunert sich die Arbeitslose auf diese Art und Weise. Der Tatort ist immer der Computer in ihrer Wohnung. Wenigstens benutzt sie immer mal wieder falsche Namen. Mal heißt sie Johannes Grau, mal Gerhard Herzog, mal Michael Dreier. Die Interessenten werden aufgefordert, das Geld auf Konten zu überweisen, für die die Angeklagte verfügungsberechtigt ist. Über eines verfügt sie selbst, das andere gehört ihr und ihrem Mann. Sobald Geld eingetroffen ist, wird es sofort abgehoben. So bleiben immer nur ein paar Euro auf den Konten. Doch die Frau aus Weinböhla handelt nach der Vogel-Strauß-Methode. Sie steckt einfach den Kopf in den Sand. „Ich war es nicht“, behauptet sie trotzig. Sie habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, sagt auch ihr Verteidiger. Bei der letzten Verurteilung wegen Betrugs war die Frau wenigstens noch ein bisschen kreativer. Da hatte sie behauptet, ihr Ebay-Konto sei „gehackt“ worden.

Schon dreimal wurde die Weinböhlaerin wegen Betruges verurteilt, zuletzt zu drei Monaten Haft auf Bewährung. Auch damals hatte sie bei Ebay ein Handy für 150 Euro „verkauft“ und nicht geliefert. Zwölf der angeklagten 27 Taten beging sie während laufender Bewährung.

Obwohl die Angeklagte immer wieder trotzig behauptet, sie habe mit dem Betrug nichts zu tun, unterbreitet das Gericht ein Angebot. Bei einem Geständnis sollen für die ersten acht Taten nicht mehr als ein Jahr und drei Monate Haft, für die anderen Taten höchstens ein Jahr und acht Monate verhängt werden. Beide Strafen würden zur Bewährung ausgesetzt.

Und siehe da, plötzlich gesteht die Frau. „Ich hatte mal so ein Handy, wie ich es angeboten habe, hatte aber nie die Absicht, es zu verkaufen“, sagt sie. Dennoch habe sie es angeboten, das Geld kassiert. „Als es einmal geklappt hatte, habe ich es immer wieder gemacht“, sagt sie. Grund sei Geldnot gewesen, sagt die Mutter dreier Kinder, die wie ihr Mann Arbeitslosengeld II bezieht. Als die Polizei eine Wohnungsdurchsuchung macht, kommt sie aus dem Staunen nicht heraus. Bei der ach so mittellosen Familie findet sie jede Menge hochwertige Elektrotechnik, den neuesten PC, einen Riesen-Tower. Allein vier teure Fernsehgeräte werden beschlagnahmt. „Einen solch teuren Fernseher besitze ich selbst zu Hause nicht“, sagt ein Polizist. Als die Beamten einen Wohnzimmerschrank öffnen, fällt ihnen ein Stapel ungeöffneter Post entgegen. Mahnschreiben von Versandhäusern, Inkassobüros, Behörden. Auch hier regiert Vogel Strauß. Die Post wird einfach nicht geöffnet, der Kopf in den Sand gesteckt.

„Sie haben nicht nur andere, sondern auch sich selbst betrogen“, stellt der Staatsanwalt fest. Das Gericht verurteilt die Frau zu den verabredeten Strafen, bleibt aber auch nicht darunter. Damit kommt die Weinböhlaerin sehr gut weg. Ohne Geständnis wäre sie ins Gefängnis gegangen. Das Gericht hält ihr zugute, dass inzwischen Ruhe eingekehrt ist, es jedenfalls keine aktenkundigen Straftaten, keine neuen Anzeigen mehr gibt. „Nach der letzten Verhandlung ist mir mein Fehler bewusst geworden“, gibt sie sich geläutert. Und dennoch bleibt ein Beigeschmack. War sie es wirklich allein, die die Taten beging?

Erschreckend ist allerdings auch die Unbedarftheit der Käufer, die blind vertrauen und einfach ohne jede Gegenleistung und Sicherheit Geld überweisen. Dabei ist sicheres Bezahlen mit Pay Pal möglich. Dann wird das Geld erst an den Verkäufer ausgezahlt, wenn die Ware geliefert ist. Das Mitleid mit den Geschädigten hält sich deshalb in Grenzen.

