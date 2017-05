Taten statt Tamtam Tino Fröhlich aus See will am Sonnabend in Weißwasser zum dritten Mal seinen internationalen Boxtitel verteidigen.

Tino Fröhlich (rechts) zählt zum Boxcamp von Matthias Pelk und will seinen Titel am Sonnabend verteidigen. © Joachim Rehle

Weißwasser. Natürlich hat Tino Fröhlich den Boxkampf des Jahres nicht verpasst und am vergangenen Sonnabend das Duell zwischen Anthony Joshua und Wladimir Klitschko gesehen. Es ist ein guter Schwergewichtskampf in London gewesen, so das Fazit des jungen Mannes aus See. „Schön schnell. Den Leuten gefällt das“, sagt er. Eine Woche später ist Tino Fröhlich nun kein Zuschauer mehr, sondern steht selbst im Ring. In Weißwasser verteidigt er am Sonnabend seinen WBCA-Intercontinental-Titel gegen einen Kämpfer aus Georgien, dessen Namen er sich nur schwer merken kann. Darum hat er ihn sich ausgedruckt. Mindia Nozadze steht auf seinem Zettel.

Ein unbeschriebenes Blatt ist der Gegner nicht. „Der hat schon gegen gute Leute geboxt“, sagt Tino Fröhlich über seinen Konkurrenten. Im Internet hat er sich bereits Kämpfe des Georgiers angesehen. Das Studium des Gegners gehört genauso zur Vorbereitung auf den Kampf wie eine spezielle Ernährung. Seit gut zehn Wochen verzichtet der 36-Jährige wenn möglich auf Zucker, nimmt deutlich weniger Kohlenhydrate und umso mehr Eiweiß zu sich.

Mit einer konsequenten Ernährung und bis zu zwei Trainingseinheiten pro Tag hat Tino Fröhlich sein Kampfgewicht erreicht. Beim offiziellen Wiegen vor dem Kampf zeigt die Waage 89,5 Kilo an. Zu Beginn seiner Vorbereitung hat der 1,76 Meter große Sportler noch rund 105 Kilo gewogen. Hinter ihm liegen also anstrengende Wochen. Die letzten Tage vor dem Kampf aber werde das Training heruntergefahren. Schließlich will er im Ring genug Kraft haben, um dort auch die letzten Körner rauszuhauen.

Unabhängig vom Ausgang des Kampfes wird sich Tino Fröhlich nach dem Duell ein paar Tage Verschnaufpause gönnen, ehe er wieder arbeitet. Da er einen eigenen Montageservice betreibt, könne er Beruf und Sport halbwegs unter einen Hut bringen. Trotzdem kritisiert er, dass das Boxen in Ostsachsen nicht die Unterstützung erfahre, die er verdiene. Die Zeitung berichte zu wenig darüber und es würden Sponsoren fehlen. „Wenn Du erfolgreich sein willst, brauchst Du die aber“, sagt Tino Fröhlich. Dass etwa in Görlitz schon seit Jahren keine große Boxveranstaltung stattgefunden hat, ärgert ihn.

Mit mehr Unterstützung hätte vielleicht auch er sich seinen Traum erfüllen können und einmal auf großer Bühne um einen Weltmeistertitel im Cruisergewicht zu kämpfen. Dazu müsste sich der Mann aus See aber zunächst auf den weltweiten Ranglisten weiter nach vorne boxen. Von seinen 25 Kämpfen hat er bisher 14 gewonnen. Am Sonnabend will er Sieg Nummer 15 feiern. Zu alt für den kräftezehrenden Sport wähnt er sich nicht. „Ich bin gut in Schuss“, sagt Tino Fröhlich. Gerade wenn er sich mit anderen in seinem Alter vergleicht, die rauchen oder trinken. Mindestens zwei Jahre will er noch kämpfen.

Am Boxen gefällt dem Selbstständigen, dass es ein Einzelsport ist. Für Fehler, die er macht, steckt er selber ein. Wenn er Treffer landet, dann ist das sein Erfolg. Zudem werde wirklich jede Muskelgruppe trainiert und es reiche nicht aus, nur physische Stärke zu besitzen. Den Kämpfern wird im Ring auch psychisch viel abverlangt. Zwar boxt Tino Fröhlich am Sonnabend nicht wie Anthony Joshua und Wladimir Klitschko in einem Fußballstadion mit 90 000 Zuschauern sowie einem Millionenpublikum an den Bildschirmen. Aber eine aufregende Atmosphäre verspricht auch das Eisstadion in Weißwasser. Das Duell zwischen Tino Fröhlich und Mindia Nozadze ist am Sonnabendabend einer von sieben internationalen Titelkämpfen.

„Jeder Kampf ist Druck“, sagt Tino Fröhlich. Doch besonders angespannt wirkt der erfahrene Boxer vor seiner dritten Titelverteidigung nicht. Noch eine halbe Woche vor dem Kampf weiß er nicht, zu welchem Lied er am Sonnabend einlaufen wird. „Das überlege ich mir noch“, sagt er. Vom Rummel ringsum den Ring will er sich nicht ablenken lassen. Anthony Joshua hat seinen Einzug in London am vergangenen Sonnabend mit einer Feuershow inszeniert.

Als Freund großer Gesten oder vieler Worte ist Tino Fröhlich nicht bekannt. Er lässt lieber Taten sprechen.

Die Kampfnacht in der Eisarena Weißwasser mit zehn Kämpfen beginnt am Sonnabend um 18 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

