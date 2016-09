Taschendiebe machen Beute

Taschendiebe unterwegs Radeberg. Am Donnerstag waren Langfinger in Radeberg unterwegs. Die bisher Unbekannten stahlen zwei Damen ihre Geldbörsen aus den Handtaschen. Im ersten Fall rempelte am Vormittag in einem Einkaufszentrum An der Ziegelei eine Person eine 37-Jährige im Vorbeigehen an. Die Frau bemerkte später das Fehlen ihrer Geldbörse. Im zweiten Fall machten sich der oder die Täter einen Moment der Unaufmerksamkeit zu Nutzen. Als eine 70-Jährige in der Dresdner Straße ihr Fahrzeug belud, griff der Dieb zu. Der Stehlschaden liegt insgesamt bei etwa 520 Euro.

Kassenautomaten im Visier Kamenz. Unbekannte versuchten in der Nacht zum Mittwoch, den Kassenautomaten der Waschanlage an der Nebelschützer Straße aufzubrechen. Beute machten die Unbekannten nicht. In der darauffolgenden Nacht versuchten es Kriminelle am Kassenautomaten der öffentlichen Toilette am Bahnhofsvorplatz. Diesmal gelang es, die Kasse aufzubrechen. Da sich allerdings kein Geld in der Kasse befand, gingen der oder die Täter leer aus. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von 20 Euro.

Radfahrer betrunken Bautzen. Unter Alkohol stand ein Radfahrer, den die Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht in der Bautzener Kornstraße kontrollierte. Der Atemtest bei dem 22-Jährigen ergab 1,64 Promille. Die Beamten baten den Radler zur Blutentnahme. Er muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Skoda kracht in Gartenzaun Bernsdorf. Kurz nach Fahrtantritt endete am Freitagvormittag die Fahrt eines 65-Jährigen in Bernsdorf. Er verlor auf der Käthe-Kollwitz-Straße nach wenigen Metern offenbar aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über seinen Skoda, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Mast und dann gegen einen Grundstückszaun. Der Mann erlitt keine unfallbedingten Verletzungen, musste jedoch wegen des gesundheitlichen Problems in ein Krankenhaus gebracht werden.