Taschen für die Ewigkeit Früher war Leder knapp und Kunden gab es im Überfluss. Heute ist es umgekehrt. Die Leppersdorfer Manufaktur Thielemann überzeugt dennoch, mit Qualität und zeitlosen Modellen.

Theresa Wolf mit der Trendtasche. Rot ist in diesem Jahr sehr gefragt. © Ronald Bonss

Die Tasche liegt gefällig in der Hand. Das Leder ist stark und robust. Der Braunton verändert sich je nach Bewegung des Leders. „Diese Antiktöne sind gerade sehr gefragt“, sagt Gunter Wolf. Er ist Geschäftsführer der M. Thielemann GmbH aus Leppersdorf bei Dresden, einer familiengeführten Taschenmanufaktur, wie es heute nur noch sehr wenige in Deutschland gibt.

Gunter Wolf stellt die Tasche zurück ins Regal. Was früher der Jäger lässig über der Schulter trug, weiß heute die Dame beim Shopping in der City zu schätzen. Die Jagdtaschen sind geräumig und doch recht kompakt. In der Leppersdorfer Manufaktur werden sie wahlweise mit zwei oder drei Fächern hergestellt, mindestens eines davon kann mit einem Reißverschluss geschlossen werden. Der kommt aus dem thüringischen Bad Heiligenstadt. „Wo es geht, beziehen wir unsere Zulieferteile aus Deutschland“, sagt Gunter Wolf. Das sei eine Frage der Qualität, und die muss stimmen bei den Taschen aus Leppersdorf. Gunter Wolf arbeitet seit 1993 in der Manufaktur mit und teilt sich die Firmenleitung mit Wolfgang Thielemann, Jahrgang 1934 und Enkel des Firmengründers Moritz Thielemann. Zuerst war es Moritz, welcher nach dem Zweiten Weltkrieg die Firma wieder aufleben ließ, bis sein Enkel die Geschäfte übernahm und in VEB-Zeiten als Betriebsleiter eingesetzt wurde. Nach der Wende 1989 schaffte er es, die Manufaktur zurückzukaufen. Das kleine Unternehmen mit seinen 14 Beschäftigten muss sich seitdem gegen die Billigkonkurrenz aus Asien behaupten. „Das tun wir durch hochwertige Leder, die professionell verarbeitet werden“, sagt Gunter Wolf.

Es ist vor allem Rindsleder, das hier gestanzt und später zusammengenäht wird. Die Leder stammen aus Europa und werden überwiegend rein pflanzlich gegerbt. Der Lederpreis ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen, nicht zuletzt wegen der Automobilindustrie, die immer mehr Fahrzeuge mit Teil- oder Volllederausstattung anbietet. In der Stärke, in der die Leder in Leppersdorf verarbeitet werden, liegen die Preise mittlerweile bei etwa 70 Euro für einen Quadratmeter. In Leppersdorf muss daher materialoptimiert gearbeitet werden. „Da wir aber als einer der wenigen Taschenhersteller kein Innenfutter verwenden, brauchen wir außen wie innen fehlerfreies Leder“, sagt der Juniorchef. Das ist gar nicht so leicht. Denn auch Insektenstiche oder Verletzungen durch dorniges Gebüsch hinterlassen ihre Spuren auf dem Rücken der Kühe. Viele Hersteller lassen ihre Leder daher speziell einfärben und prägen und verdecken so manchen Makel.

Die winzigen Lederreste, für die sich keine Verwendung mehr findet, liefert die Leppersdorfer Manufaktur nach Siebenlehn. Dort sitzt ein Unternehmen, das die Lederstücke zerkleinert, mit Latex versetzt und einen Lederfaserstoff herstellt. In der DDR war das Material verpönt. Aber das lag nur daran, dass die Latexzugaben wegen Materialknappheit zu gering ausfielen und der Verbundstoff spröde wurde, erinnert sich Wolfgang Thielemann.

Bei Thielemanns arbeitet man nicht nur ohne Futter, sondern auch mit extra dickem Leder. 2,0 bis 2,7 Millimeter muss die Rinderhaut mindestens dick sein. Dazu wird sie gespalten. Denn ein Rindvieh auf der Weide trägt eine bis zu sieben Millimeter starke Kuhhaut mit sich herum. „Wir verarbeiten nur die oberste Schicht“, erklärt Gunter Wolf. In der Zuschneiderei zeigt er eine große Brückenstanze. Die Stanzeisen werden teilweise schon seit mehreren Generationen benutzt. 25 bis 40 verschiedene Einzelteile sind für eine Tasche nötig. Dann wird mit der Maschine und vereinzelt auch von Hand genäht. Etwa 90 Minuten dauert es, bis eine Aktentasche vollendet ist. „Wir arbeiten in Kleinserien, stellen von einem Modell immer gleich mehrere Taschen her“, so Gunter Wolf.

Früher hat man mit Leinen-Baumwollfäden genäht, heute ist ein Polyesteranteil enthalten. „Was die Lebensdauer noch einmal deutlich verlängert“, so der Firmenchef. Und was den Käufer freut, grämt den Hersteller etwas. „Unsere Taschen halten einfach zu lange“, sagt Wolf. Ein Menschenleben mindestens, vorausgesetzt, man pflegt die Tasche regelmäßig. Ein weicher, fusselfreier Lappen und etwas farbloses Lederfett reichen für eine Pflege. Es sei besser, das Fett lieber zweimal dünn als einmal dick aufzutragen, weiß Wolfgang Thielemann.

Bei den Taschengrößen lassen sich die Thielemanns auch vom Zeitgeist leiten. War vor einigen Jahren noch das Modell gefragt, in dem der 17-Zoll-Laptop Platz fand, wird heute alles wieder kleiner und schmaler. Wirklich große Aktentaschen tragen meist nur noch Lehrer mit sich herum. Eine Thielemann-Spezialität sind die Doktortaschen, die es in mehreren Varianten schon seit Jahrzehnten als Made in Leppersdorf gibt.

Zu DDR-Zeiten gab es für die Taschen viele Kunden, schwieriger war die Beschaffung der Rohstoffe. Heute ist es umgekehrt. Der Rohstoff ist da, wenn auch teuer. Schwieriger ist es, die Kunden zu überzeugen. Und das versuchen die Thielemanns seit einigen Monaten auch online. Man kann die Taschen über Amazon, Dawanda und in Zukunft auch über den eigenen Onlineshop beziehen. „Ich war anfangs dagegen. Eine solche Tasche muss man sehen, muss sie anfassen und riechen“, sagt Gunter Wolf. Aber seine Tochter Theresa (22 J.), die erst im Frühjahr ihren Meisterabschluss als Reitsportsattlerin gemacht hat, ist offen für die neue digitale Konsumwelt und betreut dort auch alle Kundenanfragen. Durch ihren Einstieg in das Familienunternehmen sind jetzt auch mehr Individuallösungen möglich, freut sich ihr Vater.

Die Thielemanns setzen aber weiter auch auf ein bewährtes Fachhändlernetz in ganz Europa. Um die Verkäufer dort nicht zu verärgern, bietet man im Internet ein anderes Sortiment als für den Fachhandel an. Wer einen umfassenden Überblick bekommen möchte, muss entweder in den neuen Katalog schauen oder den Werksverkauf in Leppersdorf besuchen. Dort stehen sie dann, die handgenähten Umhängetaschen für sie und ihn.

Und vor allem Ostbürger werden sie noch entdecken, die „Genex-Börse“. Ein Damenportemonnaie aus handschuhweichem Leder, wahlweise in Schwarz, Braun oder Bordeaux. Es gibt nicht wenige Kunden, die den Weg nach Leppersdorf eigens wegen dieses Geldbeutels auf sich nehmen.

