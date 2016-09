Tartanbahn und Boxring

Am Sonnabend werden im Westparkcenter die Boxhandschuhe geschnürt. © dpa

Zittau. Zittau lädt am Sonnabend zu zwei sportlichen Höhepunkten ein. Um 12.40 Uhr fällt im Weinaupark-Stadion der Startschuss zum U16-Leichtathletik-Ländervergleich Niederschlesien – Nordböhmen – Sachsen. Jeweils 50 Nachwuchstalente aus den drei Ländern messen in sechs Lauf-, drei Sprung- und vier Wurf/Stoßdisziplinen sowie im 3000 Meter Gehen und in der Schwedenstaffel ihre Kräfte. Die Siegerehrungen finden nach Abschluss aller Wettkämpfe gegen 16 Uhr im Pavillon beim Gasthaus „Zur Weinau“ statt.

Ring frei zur neunten Zittauer Boxnacht heißt es bei freiem Eintritt, ab 18 Uhr, im Westparkcenter. Auf dem Programm stehen 20 Kämpfe mit Boxern aus Tschechien, Polen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Für den gastgebenden BC Dreiländereck steigen der deutsche U19-Meister Tom Schröter-Schumann, Junioren-Vizemeister Ali Wisaitow, Zittaus Boxqueen Cindy Petereit und Nachwuchstalent Antonio Seidel in den Ring. (rs)

