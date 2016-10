Tarifverhandlungen verschoben Am Mittwoch sollte bei der Sick AG in Ottendorf-Okrilla weiter verhandelt werden. Doch die Angestellten müssen weiter auf ihren Tarif warten.

Bei der Sick AG in Ottendorf-Okrilla werden Ultraschall-Durchflussmessgeräte entwickelt und hergestellt. © Robert Michael

Bereits seit April dieses Jahres laufen für den Ottendorfer Ableger der Firma Sick Engineering Tarifverhandlungen. Im Sommer fanden die ersten Gespräche direkt vor Ort statt. Am heutigen Mittwoch sollte es nun weitergehen. Doch der Termin musste verschoben werden, wie Unternehmenssprecherin Cornelia Reinecke auf Nachfrage der SZ mitteilt. „Wir sind momentan noch in der Vorbereitung der Verhandlung“, so die Sprecherin. Der Termin soll am Freitag, den 28. Oktober, nachgeholt werden.

Im Kern geht es bei den Verhandlungen um die Einführung des Flächentarifvertrages. Denn die Sick AG ist ein Konzern mit rund 700 Beschäftigten, deren Ableger in Ottendorf mit rund 250 Beschäftigten als einziger deutscher Standort keinen Flächentarifvertrag anerkennt.

Verhandlungen bereits im Juli

Die Verhandlungen im Juli in Ottendorf-Okrilla zeichneten sich nach Angaben von Cornelia Reinecke damals durch eine konstruktive Gesprächsatmosphäre aus. Die Arbeitnehmerseite skizzierte Ideen für eine Heranführung an die Tarifbindung, die von den Arbeitgebern weiter konkretisiert wurden. Das bereits im ersten Verhandlungstermin geäußerte Ziel der Arbeitnehmer, der Beitritt zum Tarifgebiet Süd-Baden, wurde nochmals bekräftigt. Von der Sick AG wurde der Vorschlag unterbreitet, dem Tarif Sachsen beizutreten. Dies wurde von der Arbeitnehmerseite allerdings abgelehnt.

Beide Verhandlungspartner hatten sich zunächst darauf verständigt, eine Arbeitsplatzbewertung durchzuführen, um die Auswirkungen einer möglichen Tarifeinführung besser einschätzen zu können. Dabei werden alle relevanten Informationen zu einem Arbeitsplatz zusammengetragen, wie zum Beispiel die Inhalte der Arbeit, die zu tragende Verantwortung oder dafür notwendige Qualifikationen. (ste)

zur Startseite