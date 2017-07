Tarifverhandlung bei Feralpi vertagt Gewerkschaft und Geschäftsleitung des Stahlwerks sind am Montag ergebnislos auseinandergegangen. Und nun?

Werksleiter Frank Jürgen Schaefer: „Wir sind dabei, einen neuen Gesprächstermin zu finden“. © Lutz Weidler

Die Beschäftigten von Feralpi wollen mehr Geld. Die Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag sind am Montagnachmittag ergebnislos vertagt worden. „Wir sind dabei, einen neuen Gesprächstermin zu finden“, erklärt Werksleiter Frank Jürgen Schaefer. Die zuständige IG Metall hatte offenbar mit keinem anderen Ausgang gerechnet: „Wir haben nicht unbedingt erwartet, dass es zu dem Termin bereits ein neues Angebot gibt. Entscheidend wird sein, was beim nächsten Gesprächstermin rumkommt“, erklärt der Riesaer IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Stefan Ehly.

Er rechnet mit einem neuen Verhandlungstermin innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen. „Als Gewerkschaft erwarten wir dann naturgemäß ein verbessertes Angebot der Arbeitgeberseite.“ Dieses werde dann mit der betrieblichen Tarifkommission beratschlagt, die eine Empfehlung erarbeite. Die Mitgliederversammlung werde anschließend darüber beraten und abstimmen. „Sollte es kein akzeptables Angebot geben, werden wir weitere Schritte mit unseren Vertrauensleuten beraten“, sagt Stefan Ehly.

Die IG Metall hatte die Beschäftigten am Montag zu einer Aktion am Werksgelände aufgerufen. Die Feralpianer fordern zehn Prozent mehr Lohn in der Entgeltgruppe, die als Referenz aller Beschäftigten dient. Sie wollen damit die Lohndifferenz zu Stahlwerkerkollegen verkleinern, deren Arbeitgeber nach dem Flächentarifvertrag bezahlen. Die Feralpi-Geschäftsführung hat bislang eine Erhöhung von acht Prozent in zwei Schritten angeboten.

