Tarifstreit am Accumotive-Stammsitz Die IG Metall fordert in Nabern „gleiche Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit“. Dabei schaut man auf die Mutter – die Daimler AG.

Die IG Metall fordert gleiche Arbeitsbedingungen. © dpa

„Wir sind keine Entwickler zweiter Klasse!“ – unter diesem Motto haben Adrian Krahn, Betriebsratsmitglied bei der Deutschen Accumotive und Thomas Spaeth von der betrieblichen IG Metall-Tarifkommission des Betriebes am Stammsitz in Nabern ihrer Geschäftsführung rund 200 Unterschriften übergeben. Zur Unterstützung ihrer Tarifforderungen, die der Geschäftsführung bereits seit Februar bekannt seien, wie es heißt. Seither habe es lediglich ein einziges Gespräch mit den IG Metall-Vertretern gegeben. Dabei hätten die Beauftragten der Geschäftsführung noch nicht einmal sagen können, ob sie über einen Tarifvertrag verhandeln dürfen, teilt die Gewerkschaft jetzt der Presse mit. Inzwischen würden die Beschäftigten ungeduldig. Sie bekämen nur 28 Tage Urlaub, kein tarifliches zusätzliches Urlaubsgeld, keine tarifliche Sonderzahlung, keine Bezahlung nach IG Metall-Flächentarifvertrag – und das, obwohl zum Teil eng mit Daimler-Beschäftigten zusammengearbeitet werde. „Wir arbeiten hier mit an der Zukunft der Daimler-Automobile. Es ist nur gerecht, wenn wir dann auch die gleichen Arbeitsbedingungen haben“, so Serkan Zeybek von der IG Metall-Tarifkommission.

Die 2009 gegründete Deutsche Accumotive ist eine hundertprozentige Tochter der Daimler AG. Sie hat ihren Sitz in Nabern bei Stuttgart, wo auch Forschung und Entwicklung angesiedelt sind. Die Fertigung der Batterien erfolgt in Kamenz, wo ein großes Zweitwerk entsteht. In Nabern sind 450 Leute beschäftigt. (szo)

zur Startseite