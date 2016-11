Tarifgespräche verschoben Die Firma Sick und Gewerkschafter konnten sich nicht auf die Einführung eines Tarifvertrages einigen. Im Dezember werden die Verhandlungen fortgeführt.

Die Tarifverhandlungen zwischen der Sick AG und der Gewerkschaft IG Metall über die Einführung eines Flächentarifvertrags am Standort Ottendorf-Okrilla gehen in die nächste Runde. Das teilt das Unternehmen mit. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter einigten sich jetzt auf eine Fortsetzung der Gespräche. Beim dritten Verhandlungstermin vor einigen Tagen ging es insbesondere um die Einführung eines Tarifvertrages ähnlich dem in Südbaden. Das ist nach Ansicht der Firma nicht finanzierbar, ohne Arbeitsplätze am Standort Ottendorf zu gefährden. Die Sick AG erneuerte ihr Angebot eines Überleitungstarifs, der sich an der wirtschaftlichen Entwicklung der Dresdner Tochtergesellschaft orientiert.

Die Gewerkschaft hingegen bekräftigte ihre Forderung nach einem Direkteinstieg in den Tarif Südbaden. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, um die unterschiedlichen Positionen auszuloten. Die Tarifverhandlungen werden am 13. Dezember 2016 in Waldkirch fortgesetzt.

Technologie- und Marktführer

Nach Angaben des Unternehmens hat es die auf Öl- und Gasdurchflussmessung spezialisierte Sick Engineering GmbH in Ottendorf derzeit mit einem äußerst schwierigen Marktumfeld zu tun. Aufgrund der Überkapazitäten an Rohöl auf dem Weltmarkt und dem damit einhergehenden Preisverfall wurden in den letzten beiden Jahren weltweit rund 200 000 Stellen in der Öl- und Gasindustrie gestrichen. Die Nachfrage nach Ultraschall-Durchflussmessgeräten ist entsprechend zurückgegangen. Mit einer Erholung des Marktes wird nicht vor 2018 gerechnet. 85 Prozent der in Ottendorf-Okrilla gefertigten Sensorik wird an Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie verkauft.

Sick ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Das 1946 gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit mehr als 50 Tochtergesellschaften und Beteiligungen rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2015 beschäftigte Sick mehr als 7 400 Mitarbeiter weltweit und erzielte einen Konzernumsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro. (SZ)

