Tapsis Nachbarn widersprechen der Zeugenaussage Der von einem Nachbarn erschlagene Kater in Ebersbach beschäftigt immer noch das Gericht. Und es bleibt spannend.

Der rote Kater Tapsi in glücklichen Tagen. © privat

Ebersbach. Kurz vor der Urteilsverkündung am 22. Dezember geht es in die nächste Runde: Mit einem Schreiben wenden sich nun einige Ebersbacher an das Amtsgericht in Riesa. Sie wohnen unmittelbar neben jener Familie Krause*, deren Kater Tapsi Anfang des Jahres gewaltsam zu Tode gekommen ist. Zu Erinnerung: In der Kiste seiner weißen Purzel habe Helmut Richter* am frühen Morgen Kater Tapsi entdeckt. Nicht das erste Mal angeblich, dass der rote Vierbeiner nach seinem Empfinden unangenehm auffiel. Mit einem zur Vertreibung von Waschbären, Mardern und dem roten Kater bereitgestellten Holzknüppel habe er versucht, die raufenden Tiere zu trennen. Da dies nicht gelang, griff Richter nach eigenem Bekunden zwischen die Katzen, wobei seine Hand verletzt worden sei. Die Tierärztin vermerkt bei Tapsi aktenkundig später ein Schädelhirntrauma, eine massive Beschädigung des linken Auges und eine Hirnblutung. Das Einschläfern von Tapsi ist unvermeidlich.

Während am zweiten Verhandlungstag im Oktober auf Anordnung von Richter Hans-Peter Burmeister der Holzknüppel im Fokus der Betrachtung stand, war Ende November die Ehefrau von Helmut Richter befragt worden. Sie sagte aus, dass der „Rote“ in der gesamten Nachbarschaft für seine Aggressivität bekannt gewesen sei.

Eine Aussage, der nun 13 Nachbarn entschieden widersprechen. „Tapsi war ein Mitglied der Familie, der sich in seinem Umfeld wohlfühlte. Er war in unseren Grundstücken regelmäßig als Besucher und uns gegenüber nie verhaltensauffällig“, heißt es in dem der SZ ebenfalls vorliegenden Brief an Richter Burmeister. Die bei Gericht getroffene Aussage sei falsch. Denn keiner der Nachbarn habe sich zu keiner Zeit mit Familie Richter über den Kater unterhalten. Man wünsche sich, dass diese Gewalttat bestraft werde. *Namen geändert

