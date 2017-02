Tappte Nieskyer in eine Falle? Die Obduktion des Getöteten ist noch nicht abgeschlossen. Aber es gibt neue Hinweise zu den Hintergründen.

Die Anteilnahme in Niesky ist riesig gewesen. Der getötete Philipp W. hat in seiner Heimatstadt viele Freunde gehabt und war sehr beliebt. © andré schulze

Die Obduktionsergebnisse im Falle des getöteten Philipp W. aus Niesky liegen Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht abschließend vor. Die beiden Tatverdächtigen, ein 33-Jähriger und eine 24-Jährige aus Görlitz, sitzen laut Staatsanwaltschaft Till Neumann weiter in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, den 24-jährigen Nieskyer getötet zu haben, um in Besitz seiner Geldkarte und seines Autos zu gelangen. Vom Konto des toten Kokillenschlossers sollen sie rund 2 000 Euro abgehoben haben. Seinen Wagen haben Ermittler später in der Nähe eines Einkaufszentrums in Radeberg sichergestellt.

Die 24-jährige Tatverdächtige wartet vermutlich in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz auf ihren Prozess. Dort befindet sich das einzige Frauengefängnis des Freistaates. Wo sich der 33-jährige mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft befindet, verrät die Görlitzer Staatsanwaltschaft nicht. Beide Tatverdächtigen sollen in der Vergangenheit bereits wegen Drogenmissbrauchs aufgefallen sein. Der 33-Jährige ist mehrfach vorbestraft. Er soll das Opfer wiederholt mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen haben.

Die grausame Tat hat in der Heimatstadt des Opfers für viel Anteilnahme gesorgt. Vergangene Woche haben am Dienstagabend mehrere Hundert Menschen an einer spontanen Gedenkfeier für Philipp W. auf dem Nieskyer Zinzendorfplatz teilgenommen. Vor Bekanntwerden der Tat haben Freunde und Familie mehrere Tage öffentlich nach dem Vermissten gesucht. Leider erfolglos.

Hinsichtlich ihrer Ermittlungsergebnisse halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft bisher bedeckt. Ob die geschaltete Telefonnummer für den Fall neue Hinweise oder Erkenntnisse geliefert hat, ist nicht bekannt. Auch das Obduktionsergebnis könnte bis zur Verhandlung unter Verschluss bleiben. „Bei einem wichtigen Zwischenergebnis würden wir die Medien informieren“, so Staatsanwalt Till Neumann.

Für neue Hinweise sorgt indes die Familie des Getöteten. In der Sendung des RTL-Magazins Explosiv trauern die Mutter, der Bruder und die Freundin um den Getöteten. Laut der Darstellung des Beitrags soll Philipp W. seine Hilfsbereitschaft zum Verhängnis geworden sein. Seine ehemalige Freundin, die 24-jährige Tatverdächtige, hat ihn und andere angeblich unter einem Vorwand in die Görlitzer Wohnung gelockt, wo später sein Leichnam gefunden worden ist. Ein offizieller Beerdigungstermin steht noch nicht fest.

