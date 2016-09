Tanzzirkel startet neu durch Am 5. November begeht der Tanzzirkel sein 20-jähriges Bestehen. Mit einer neuen Tanz- Pädagogin kam neuer Schwung.

Tanzlehrerin Annamaria Damm aus Dresden (M.) ist seit diesem Schuljahr neu im Tanzzirkel. Die Absolventin der Paluccaschule Dresden unterrichtet hier die jüngsten Tanzkinder. © Anne Hübschmann

Für ein großes Tanzfest reicht dieses Jahr die Kraft nicht, sagt Kerstin Eichhorn vom Großenhainer Tanzzirkel. Aber das 20-jährige Jubiläum des Vereins wird trotzdem gefeiert: mit Workshops am 5. November und einem gemütlichen Beisammensein aller 66 Mitglieder, der ehemaligen Tänzer, Eltern und der Fitnessgruppe. Seit dem Start im Oktober 1996 im Schützenhaus kam fünf Jahre später der Umzug des Tanzzirkels in den ehemaligen Speisesaal des früheren BMK an der Waldaer Straße. Hier trainieren drei aktive Kindergruppen nach wie vor einmal in der Woche. In einer Fitnessgruppe bewegen sich zehn 30- bis 77-jährige Frauen wöchentlich gemeinsam.

Seit Schuljahresbeginn hat der Tanzzirkel allerdings wieder eine neue Tanzpädagogin. Nach dem Weggang der Italienerin Olimpia Scardi konnte Vereinsvorsitzende Kerstin Eichhorn die junge Annamaria Damm gewinnen. Die 28-jährige gebürtige Berlinerin ist Absolventin der Paluccaschule Dresden und ausgebildete Tanzpädagogin. „Sie passt gut zu uns, und wir legen unseren Anspruch weiterhin auf hochwertige Tanzausbildung“, so die Vereinschefin. Professionell sollen die Schützlinge beim Tanzzirkel in Haltung, Bewegung und Teamgeist geschult werden. Langfristig strebt der Tanzzirkel wieder neuen Schwung und tänzerische Erfolge an.

Erfolgreiche Twister

In seinen Glanzzeiten um 2007 herum hatte der Verein 120 Mitglieder in sieben Tanzgruppen. Eine Aufbaugruppe betreute schon Dreijährige. Die „Twister“ nahmen seit 2000 an Liga-Turnieren teil, seit 2003 sogar in der Oberliga 2 Süd/Ost. Mit Jazz und Modern Dance siegten die Großenhainer in so manchem Turnier.

Mittlerweile haben die Tänzerinnen der Twister schon Ehemänner und Kinder. Doch der Zusammenhalt ist geblieben. „Sie treffen sich regelmäßig und feiern gemeinsam“, sagt Kerstin Eichhorn. Mit den Twisters gibt es allerdings eine neue Kindertanzgruppe, die nicht zum Tanzzirkel, sondern zum Jugendverein ZJ 21 gehört.

Beim Tanzzirkel halten neben Kerstin Eichhorn Annett Ohrstedt und Jana Eichhorn im Vorstand die Fäden in der Hand. Was nicht immer einfach ist. Denn ohne umständlich zu beantragende Sportfördermittel könnte der Verein sein Angebot nicht finanzieren. Unterstützung gibt es auch von der Stadt. Dafür tritt der Verein beim Stadtfest auf oder zum Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr voraussichtlich am 6. oder 13. Dezember.

Neue Tänzerinnen willkommen

„Uns ist wichtig, eine Betätigung für Kinder aus verschiedenen Orten und sozialen Schichten zu ermöglichen“, sagt Kerstin Eichhorn. Und alles, was die Kinder und Jugendlichen im Gemeinschaftsgefühl und in der Beweglichkeit weiterbringt, unterstütze der Verein. Allerdings könnte die Zusammenarbeit mit den Eltern noch verbessert werden. Daran will der Tanzzirkel noch arbeiten. Ein großes Tanzfest, wie es sogar in der Remontehalle stattgefunden hat, braucht anderthalb Jahre Vorlauf. Deshalb hofft der Vorstand, dass Annamaria Damm rasch mit den Mädchen warm wird. Ein Neueinstieg ist jederzeit möglich.

www.tanzzirkel-grossenhain.de

