Tanzwochen feiern runden Geburtstag Zum 20. Mal kommen die besten Stepp- und Showtänzer nach Riesa. Der Arena-Betreiber verspricht Überraschungen – und hofft auf eine Fortsetzung.

Am 21. November finden zum 20. Mal die Europameisterschaften im Showdance statt. © Archivbild: Schroeter

Als im Mai 1997 die Europameisterschaften im Showdance mit 650 Tänzern in der WM-Halle stattfanden, war bei Weitem noch nicht abzusehen, welche Entwicklung diese Veranstaltung in Riesa nehmen würde. Am 21. November findet sie mittlerweile zum 20. Mal statt. Längst gilt Riesa als internationale Tanzhauptstadt. Das sei mehr als nur eine Floskel, sagt Michael Wendt, Präsident der International Dance Organization (IDO). „Riesa bietet immer wieder mehr als 3 500 Sportlern aus aller Welt ein Zuhause. Die Tänzer kommen sehr gern nach Riesa. Man trifft sich einmal im Jahr mit Freunden und Konkurrenten aus aller Welt und geht seinem liebsten Hobby nach.“

Über den runden Geburtstag freut sich auch der Arena-Betreiber. „Wir planen natürlich die eine oder andere Jubiläumsüberraschung“, sagt FVG-Geschäftsführerin Kathleen Kießling. Die große Leistung sei besonders gewesen, die Veranstaltung so lang in Riesa zu halten, ergänzt Prokurist Reiner Striegler: „In unserer schnelllebigen Branche ist es enorm wichtig, dass man sich immer etwas Neues einfallen lässt.“ In Riesa scheint das zu gelingen. An den Finalabenden sei die Halle regelmäßig voll, 2015 und 2016 seien die Besucherzahlen so gut gewesen wie lange nicht, so Striegler. Auch deshalb hofft die FVG, die Veranstaltung weiter in Riesa halten zu können. Nach 2019 werden die Karten neu gemischt. IDO-Chef Wendt sieht keinen Grund, etwas zu ändern. Schließlich hätten sich Standort und Team vor Ort bewährt. „Wie man im Englischen so richtig sagt: ‚Don’t change a winning team!‘“ (SZ)

Tagestickets zu 10 Euro und Kombitickets für 25 Euro sind in der Riesa-Information, im SZ-Treffpunkt und an allen weiteren CTS-Vorverkaufsstellen erhältlich.

