Tanzwettstreit der Faschingsklubs Die Gardetanzshow der Oberlausitzer Vereine findet diesmal in Neueibau statt. Über 450 Mädchen zeigen ihre Tänze.

In bunten Kostümen werden über 450 Mädchen an diesem Sonnabend bei der Gardetanzshow in Neueibau auftreten. © Matthias Weber

Neueibau. Nach dem offiziellen Ende der Faschingssaison ist für die Karnevalsvereine der Region noch lange nicht Schluss mit lustig. Seit vielen Jahren hat die große Oberlausitzer Gardetanzshow Tradition. Sie findet immer nach Abschluss der Saison statt. Und gilt als eine Art Kräftemessen unter den Tanzgarden der Faschingsvereine. Sie präsentieren sich gegenseitig ihr Können, schauen sich untereinander etwas ab – und kommen so nach dem Abschluss der Saison noch einmal zusammen.

Dieses Jahr findet die große Tanz-Schaffe schon zum 20. Mal statt und Gastgeber ist der Klub Neueibauer Karnevalisten (KNK). 13 Vereine aus der Oberlausitz wirken mit ihren Funkengarden mit, berichtet dessen Vereinschef Herbert Hamann. Zum allergrößten Teil kommen sie aus der Löbauer Region und dem Oberland. Der „Goldene Stern“ in Neueibau - das Domizil des KNK – ist dabei erstmals Austragungsort der Gardetanzshow. Dabei werden alle Altersgruppen vertreten sein: die Mini-, mittleren und aktiven Funkengarden. Sie zeigen ihre Tänze in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel dem Showtanz, Gardetanz und Mariechentanz. Über 450 Mädchen in farbenfrohen Kostümen in den jeweiligen Vereinsfarben werden im Saal des „Goldenen Stern“ auftreten. Auch karnevalistische Einlagen der teilnehmenden Vereine sind angekündigt.

Die Karnevalisten sehen die Veranstaltung auch als eine Würdigung der Leistung der Tänzerinnen. Sie trainieren das ganze Jahr fleißig für die Auftritte in der Saison, damit dann alle Tanzelemente sitzen. Deshalb hoffen auch die Neueibauer Karnevalisten auf viele Besucher. Denn die Gardetanzshow ist eine öffentliche Veranstaltung, die jeder besuchen kann, nicht nur die Mitglieder der teilnehmenden Faschingsvereine. In den vergangenen Jahren hatte das Event der Faschingsklubs mehrfach in der Löbauer Messehalle stattgefunden. Nun wird an die alte Tradition angeknüpft, dass auch wechselnde Vereine Gastgeber der Gardetanzshow sind, um den anderen Klubs ihren Faschingsort zeigen zu können.

Oberlausitzer Gardetanzshow im „Goldenen Stern“ Neueibau, am 3. März, Einlass ab 13 Uhr, Beginn 14 Uhr.

Karten unter: www.knk-neueibau.de oder 0172 3541603

zur Startseite