Tanzstück iHome feiert am Sonnabend Zittauer Theaterpremiere 13 Mitwirkende aus zwölf Ländern gehen tänzerisch der Frage nach, wo eigentlich „zu Hause“ ist. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

© Pawel Sosnowski/80studio.net

Zittau. Die Leiter der Görlitzer Tanzcompany, Dan Pelleg und Marko E. Weigert, haben „iHome“ in Zusammenarbeit mit den Tänzerinnen und Tänzern konzipiert. Die 13 Mitwirkenden dieser Produktion kommen aus 12 Ländern, fast alle Erdteile sind vertreten. Sie bringen Lebens- und Kulturgeschichten mit und vor allem Erfahrungen, was es bedeutet, an fernen Orten heimisch zu werden, das Eigene nicht aufzugeben und sich dem Fremden zu öffnen. Vorausgesetzt ein solcher Prozess beruht auf Gegenseitigkeit. Und das Fremde, das Unbekannte wird nicht als Bedrohung des Eigenen verstanden. Daraus resultierende Konflikte und Alltagserfahrungen, um die es im Kontext gegenwärtiger Herausforderungen geht, nimmt diese neue Görlitzer Tanztheaterproduktion auf und das mitunter sehr direkt. Der Tanz ist für die Macher die großartigste Form, Reflexionen über diese Themen auf ungewöhnlich-faszinierende Art und Weise für Sie auf die Bühne zu zaubern. Das Stück wurde schon mehrfach in Görlitz aufgeführt und dort gefeiert. Am Sonnabend beginnt die Vorstellung im Zittauer gerhart-Hauptmann Theater um 19.30 Uhr. Karten kosten zwischen 13 und 21 Euro (ermäßigt zwischen 9,75 und 15,75 Euro).

zur Startseite