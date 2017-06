Tanzschule zieht mit Ball nach Pirna um Das Erbgericht in Lohmen steht nicht mehr zur Verfügung. Jetzt tanzt Pötschke-Nebl in der Herderhalle.

Vor einigen Jahren lud die Tanzschule Pötschke-Nebl zur Dresdner Ballnacht ein. © Archiv: Marko Förster

Nach dem vorläufigen Aus der Gaststätte Erbgericht in Lohmen mit seinem Saal wechselt die Pirnaer ADTV-Tanzschule Pötschke-Nebl jetzt mit ihren Tanzbällen in die Herderhalle nach Pirna-Copitz. Am Sonnabend, 10. Juni, steigt dort der erste speziell für Erwachsenen-Paare. Von 20 Uhr bis Mitternacht wird getanzt. Einlass: 19.15 Uhr. „Es ist unser erster Abschlussball für Paare der Erwachsenenkurse in der Herderhalle“, sagt Jens Pötschke, Tanzschulgründer und Geschäftsführender Gesellschafter. „Es gibt noch wenige Restkarten“, sagt er. Bis zu 250 Besucher werden erwartet. Das traditionsreiche Wirtshaus „Erbgericht“ in Lohmen ist seit 13. März geschlossen. Der langjährige Pächter hatte den Pachtvertrag mit der Gemeinde aufgelöst. (df)

