Tanzmädels starten in die Saison Die Tänzerinnen aus Demitz-Thumitz blicken auf die anstehenden Wettbewerbe.

Die Tanzmädels aus Demitz-Thumitz. © privat

Es wird wieder um Pokale getanzt. Die Mädels des Tanzsportvereins Demitz sind mit neuen Tänzen in die neue Saison gestartet. Ein Freundschaftstanzturnier in Schwarzheide war sozusagen das Aufwärmprogramm für die anstehenden Wettbewerbe. Und gute Ergebnisse lassen hoffen. Tanzmariechen Anika wurde mit 411 Punkten und nur zwei Punkten Abstand Zweite. Die Schautänzerinnen traten mit ihrem neuen Schautanz „Wenn Hexen hexen“ vor die Jury und wurden mit dem dritten Platz belohnt. Der Ü 15-Schautanz „Der Berg ruft“ landete ebenfalls auf Platz 3.

Nach einer kurzen Weihnachtspause startet der Verein am 15. Januar beim BDK-Qualifikationsturnier in Naila, bevor am 11. März mit der Sächsischen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport in Chemnitz der Höhepunkt ansteht. Trainiert wird dafür über das ganze Jahr. (cm)

zur Startseite