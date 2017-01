Tanzfieber in Bautzen Das Bühnenprogramm „AufTakt “ vereinte am Wochenende junge Tänzer aus mehreren Ländern im Bautzener Steinhaus. Wir haben Bilder der bunten Show.

Auch die Gruppe Troop23 mischte beim diesjährigen „AufTakt“ mit. © Jörg Stephan

Tanz und Theater auf einer Bühne – damit begeistert die Show „AufTakt - Theater geht Tanzen“ seit Jahren die Besucher im Bautzener Steinhaus. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Junge Künstler aus dem In- und Ausland zeigten ihr Können. Zu erleben waren filigrane Ballettvorführungen ebenso wie temperamentvolle spanische Tänze und kreativer HipHop. Gestaltet wurde die Show unter anderem von Tänzern des Bautzener Studios Wendisch, des polnischen No Name Dance Studios und Nachwuchstänzern aus dem Steinhaus. (szo)

