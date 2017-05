Tanzendes Miteinander über Musik- und Ländergrenzen hinaus Unter den Tänzerinnen bei Breakdance meets Classic: zwei junge Afghaninnen.

Donya, 16, aus Afghanistan, tanzt zum zweiten Mal mit. © Heiko "Hahny" Hahnewald

Heiko Hahnewald zu erreichen und in Ruhe mit ihm zu reden ist dieser Tage nicht leicht. Der Trainer von „Breakdance meets Classic“ ist nur zum Teil am Telefon, nebenbei passt er auch immer noch auf, dass seine Tanztruppe keinen Unfug baut. Sich auf das Klavier setzen zum Beispiel. „Was macht ihr denn da?“ schallt es ins Telefon, Hahnewald ist kurz weg und weist ein paar Kinder zurecht. Seine Truppe ist bunt gemischt, Kinder und Jugendliche aus Schulen in Meißen, Freital, Rostock und Leipzig. Schon zum dritten Mal tanzen sie zur Musik der Elbland Philharmonie, an diesem Freitag erstmals nicht in Meißen, sondern in Freital. Die Proben laufen seit Januar, in dieser Woche zusammen mit dem Orchester der Elbland Philharmonie. Alles für einen Tag, zwei Aufführungen.

Das tanzende Miteinander überwindet nicht nur musikalische, sondern auch Ländergrenzen. Unter den Kindern sind die Schwestern Tina und Donya aus Afghanistan. Die 12 und 16 Jahre alten Mädchen gehen auf die Pestalozzi-Schule in Meißen. Sie leben erst seit drei Jahren in Deutschland, fast so lange macht Donya auch schon Breakdance, Tina ist seit einem Jahr dabei. „Beide zeichnen sich durch extremen Trainingsfleiß und ihr gutes Gemüt aus“, sagt Heiko Hahnewald. Und Fleiß ist wichtig, damit die Aufführung mit über 50 Jugendlichen gelingt.

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt das Projekt mit insgesamt 31 000 Euro. Für die Abendveranstaltung gibt es nur noch wenige Karten.

Tanzprojekt „Breakdance meets Classic“ im Stadtkulturhaus Freital, diesen Freitag um 16:30 und 19:00 Uhr, Karten u.a. vor Ort. Erwachsene 8 Euro, Kinder 5 Euro

