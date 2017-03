Tanzende Männer im Karneval Männerballette liefern sich jedes Jahr in Arnsdorf einen Wettbewerb. Der Applaus des Publikums ist entscheidend.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auch die Fischbacher Faschingsfreunde boten eine stimmungsvolle Show. Den Siegerpokal holten sich in diesem Jahr die Tänzer aus Bannewitz. © Bernd Goldammer Auch die Fischbacher Faschingsfreunde boten eine stimmungsvolle Show. Den Siegerpokal holten sich in diesem Jahr die Tänzer aus Bannewitz.

Turnierdirektor Olaf Umlauft heizte die Stimmung an.

Freitagnacht in Arnsdorf. Rund um das Kulturhaus sind Parkplätze rar. Das 11. Turnier der Männerballette war in vollem Gange. Der Saal stand voller Narren und die Stimmung stieg von Minute zu Minute. Denn schon im Vorfeld dieser Veranstaltung waren einige Überraschungen angekündigt worden. Zwölf Teams zogen in den wundervoll dekorierten Saal ein. Drei davon wurden hier noch nie gesehen.

Doch damit nicht genug. Bald darauf geschieht auch noch ein närrisches Wunder. Vollbracht haben es die Tanzmänner des Karnevalsklub Bannewitz. Hier im Arnsdorfer Hexenkessel das Programm zu eröffnen, ist bestimmt nicht leicht. Doch davon ließen sich diese wackeren Recken nicht schrecken. Sie kamen und rissen das Ruder ganz einfach herum. So gewannen sie das 11. Turnier. In Arnsdorf wird der Schallpegel des Publikumsjubels gemessen. Die Skala der Messgeräte soll voll ausgereizt gewesen sein. „Diese Stimmung war einfach nicht zu toppen“, brachte es Turnierdirektor Olaf Umlauft auf den Punkt. Außerdem hatten auch die Mitglieder der Damen-Jury – bestehend aus Trainerinnen der anwesenden Männerballette – die Daumen gehoben. Arnsdorfs Karnevalspräsident Christian Richter wird nun der Bürgermeisterin Martina Angermann erklären müssen, warum der allseits begehrte Tanzpokal nach dem grandiosen Heimsieg im Vorjahr nun nach Bannewitz geht. Aber immerhin: der zweite Platz ist ja auch ein Trost. Auch wenn sich die Arnsdorfer diesen Platz mit den Karnevalisten aus zehn Clubs teilen müssen.

Freitagnacht gab es auch noch ein paar große Momente des sächsischen Karnevals. Wolfgang Stalling, ein Gründungsmitglied des Arnsdorfer Karnevalsclubs, nahm vor den Gästen seinen Abschied. In 44 karnevalistischen Jahren hat er als Moderator sein Bestes für die Menschen im Arnsdorfer Land gegeben. „Großer Respekt und sehr viel Dankbarkeit waren an diesem Abschied in vielen Reaktionen des Publikums und all seiner karnevalistischen Mitstreiter zu erleben“, zeigte sich sein Moderatorenkollege Olaf Umlauft berührt.

zur Startseite