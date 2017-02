Tanzend in die Winterferien

Löbau. Spätestens seit letztem Jahr kann sich wohl niemand mehr dem Lederhosenfieber entziehen. Im City Center Löbau bekommt ihr neben dem legendären Ü-30-DJ-Team, als besonderen Gast ein Andreas-Gabalier-Double. Der im letzten Jahr in ganz Deutschland so mancher Party eingeheizt hat. Einlass ist ab 21 Uhr, Tickets bekommt ihr im Vorverkauf bei S18 für 8 Euro.

Bautzen. Am Sonnabend sind Two Magics auf der Steinstraße in Bautzen. Wer schon lang nicht mehr zu den Gestört-aber-geil-Liedern getanzt hat, kann sich auf das Set der beiden freuen. Mit eigenen Produktionen und Remixen verleihen sie ihren Sets einen einzigartigen, frischen Touch. Der Sound lässt sich als Discohouse einordnen, von Deep bis Disco ist für jeden etwas dabei. Die Veranstaltung ist P21, los geht’s 22 Uhr.

Hyper Hyper in der Krone

Bautzen. Scooter ist nur ein Vertreter, den ihr am Sonnabend zu hören bekommt. Wem noch Blümchen und Marusha was sagen, wird in der Bautzener Krone auf seine Kosten kommen. Aley Sky und Danny P. bieten eine Mischung mit den Ohrwürmern der 90er und 2000er. Vom Sound her wird es eine Mischung von Pop und House, Black-Music und dem klassischen 90er Jahre Eurodance. Für 8 Euro könnt ihr ab 22 Uhr euch 7 Stunden lang die Seele aus dem Leib tanzen.