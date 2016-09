Tanzend durch die Herbstferien Am Wochenende beginnen die Herbstferien. Freitals Vereine haben Angebote, damit es nicht langweilig wird.

Zu solchen Breakdance-Künsten wird es nach dem Ende des Ferien-Workshops in Freital vielleicht noch nicht reichen. © privat

Am Freitagnachmittag macht die Schule dicht – zumindest für die nächsten 14 Tage. Die Freitaler Vereine bieten in dieser Zeit besondere Aktivitäten an – vom Tanzkurs bis zum Graffiti-Projekt. Die Sächsische Zeitung zeigt, was in den Herbstferien in Freital los ist.

Das Freitaler Herbstferienprogramm zurück 1 von 3 weiter Für Kreative: Tanzen lernen und Wände besprühen Fünf Tage Breakdance-Workshop – das steht bei dem Verein Soziokultur Freital vom 3. bis 7. Oktober auf dem Programm. In der Turnhalle der Ludwig-Richter-Grundschule lernen die Teilnehmer die wichtigsten Schritte. Die Kinder sollten mindestens zehn Jahre alt sein. Kosten: 20 Euro. Wer lieber lernen will, mit Sprühflaschen umzugehen, ist beim Mundwerk-Verein in der Gutenbergstraße 12 richtig. Vom 4. bis 6. Oktober wird dort ein Graffiti-Projekt veranstaltet. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Tag. Für Abenteurer: Klettern in der Sächsischen Schweiz Unter dem Motto „Kochen, klettern, wandern“ veranstaltet das Familienzentrum Regenbogen vier Tage in einer Wanderhütte im Bielatal. Los geht es am 10. Oktober. Die Fahrt kostet 30 Euro. Wer mitmachen will, muss Schlafsack, Wandersachen, feste Schuhe und die Chipkarte der Krankenkasse mitbringen. Wer es sportlich mag, ist auch beim Treffpunkt Oppelschacht richtig. Dort ist während der Ferien unter anderem ein Badmintonturnier geplant. Für Wissbegierige: Forst-Exkursion und Zehn-Finger-Schreiben Eine ganze Reihe an Veranstaltungen hat auch der Verein Das Zusammenleben geplant. Unter anderem gibt es am 5. Oktober eine Exkursion in den Forstbotanischen Garten inklusive Picknick. Einen Tag später geht es mit der Weißeritztalbahn durch den Rabenauer Grund. Zurück wird gewandert. Wer trotz Schulpause etwas für seine berufliche Zukunft tun will, kann an der Volkshochschule lernen, wie man schnell auf der Computertastatur tippt. Der Ferienkurs zum Zehn-Finger-Schreiben startet am 10. Oktober und dauert vier Tage. Kosten: 110 Euro. Alle Angebote in den Ferien und die Kontaktdaten gibt es hier

