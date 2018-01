Tanzen mit Stil Im Foyer des Zittauer Theaters findet am Freitag wieder der alljährliche Tanzabend statt. Diese und weitere Veranstaltungen gibt es unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Im Foyer des Zittauer Gerhart-Hauptmann-Theaters wird am Freitagabend getanzt. © Matthias Weber

Zittau. Im Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau wird nicht nur auf der Bühne getanzt: An diesem Freitag dürfen auch die Besucher auf das Parkett. Beim traditionellen, alljährlichen Tanzabend im Foyer dürfen sich die Teilnehmer von 20 bis 0.30 Uhr zu einer Mischung aus Standard- und Lateinmusik, Salsa und Discofox bewegen. Für die Musik wird DJ Thomas Kühnel sorgen, der unter dem Namen „Stilvoll tanzen“ hauptsächlich Tanzveranstaltungen beschallt. Karten kosten 10 Euro und sind nur an der Theaterkasse Zittau und online unter www.g-h-t.de erhältlich. (szo)

