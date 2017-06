Tanzen fürs Sommerfest an der Stadthalle „The 2nd chance“ tritt am Sonntag im Stadthallengarten auf. Und noch andere sorgen für ein buntes Programm.

Die Görlitzer Showtanzgruppe „The 2nd chance“ probt im Jugendclub Effi für das Sommerfest im Stadthallengarten. Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Die Musik klingt bis weit über die Wiese hinterm Jugendclub „Effi“ in der Görlitzer Konsulstraße. Die Gartentüren des ehemaligen Salons der alten Villa sind offen, der Sommerabendwind weht hinein und kühlt die erhitzten Gesichter. Drinnen: Freude, Energie und gute Laune junger Menschen. Elf Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen neun und 30 Jahren geben hier alles. Hip-Hop- oder Breakdance-Choreografien, Showtänze, alles dabei. Gerade proben sie für ihren Auftritt beim Sommerfest im Stadthallengarten, zu dem der Stadthallenverein am Sonntagnachmittag einlädt.

„Tanzen ist mein Leben“, sagt Elisabeth Scholz (im Bild rechts). Sie gehört mit ihren 30 Jahren zu den ältesten Tänzerinnen und Tänzern der Gruppe, fühlt sich aber sichtlich wohl darin. „Denn es macht solchen Spaß“, sagt sie. Die 2015 gegründete kleine Showtanzgruppe hat sich „The 2nd chance“ genannt, weil fast jedes der Mitglieder bereits in anderen Gruppen Tanzerfahrungen gesammelt hat. Elisabeth Scholz tanzte zehn Jahre lang in einem Verein, gab das aber auf, als ihre beiden Kinder zur Welt kamen. „Nun bin ich hier, und es ist viel schöner!“

Doreen Teuber, ebenfalls 30 Jahre alt, hat „The 2nd chance“ vor zwei Jahren als freie Gruppe gegründet, ganz unabhängig von jeder Vereinsstruktur. „Wir möchten, dass auch Kinder und Jugendliche Spaß am Tanzen finden, die sich einen Vereinsbeitrag nicht leisten können.“ Bei „The 2nd chance“ zahlt jeder fünf Euro im Monat, die für die oft recht aufwendigen, selbstgeschneiderten Kostüme und die Stromrechnung verwendet werden.

Doreen Teuber tanzt genau wie die meisten anderen hier schon seit ihrer Kindheit. „Ich habe mir das selbst beigebracht“, sagt sie. „Einfach so, vom Zuschauen, und dann vorm Spiegel.“ Vor 15 Jahren begann sie in Löbau Kinder und Jugendliche zum Tanzen anzuleiten. In Görlitz setzte sie das fort. Mit ihren Tänzern ist sie schon beim Viathea aufgetreten, zweimal beim Tag der Sachsen und vergangene Woche beinahe beim Sächsischen Familientag in Niesky, wenn sie nicht eine kurzfristige Absage bekommen hätte. „Wir sind ein fester Kern an Leuten“, sagt sie, „freuen uns aber immer, wenn jemand Neues dazukommt.“

Wer sich auch auf die jungen Tänzer freut, ist Thomas Leder, der Chef des Stadthallenfördervereins. Doreen Teuber und ihre Gruppe sind bisher auch bei jedem der Sommerfeste im Stadthallengarten aufgetreten. „Das machen die gut“, sagt Thomas Leder. Aber das Bühnenprogramm sei insgesamt noch bunter. Mit dabei sind der Posaunenchor der Innenstadtgemeinde, die Tanzschule Matzke, der Akkordeonspieler Wolfgang Dach, die Trachtentanzgruppe aus Rietschen und das Jugend-Show-Orchester der Musikschule Fröhlich.

„Wir freuen uns auf ein Programm für Menschen jedes Alters“, sagt Leder. Auf der Bühne im Stadthallengarten wird es dargeboten, die Zuschauer können bequem von der Tribüne des Sommertheaters aus zusehen. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass die Stadthalle geöffnet ist. Besucher können den großen Saal besichtigen, natürlich ohne Parkett, stattdessen ist der Beton der neuen Kellerdecke zu sehen. Der Rest der Stadthalle ist aber nicht zugänglich.

zur Startseite