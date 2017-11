Tanzen aus Leidenschaft Das neue Prinzenpaar Julia II. und Marcel I. hat sich für seine Amtszeit viel vorgenommen. Es will Meißen zur Karnevalshochburg machen.

Das Meißner Prinzenpaar der 51. Saison hat viel vor: Julia Neumann und Marcel Göpfert vertreten den MCV in diesem Jahr. © Claudia Hübschmann

Meißen. Fast wäre Julia Neumann für ihre große Aufgabe nicht rechtzeitig fit gewesen. Ganze zwei Monate war die 20-Jährige, die gemeinsam mit Marcel Göpfert das diesjährige Prinzenpaar des „Meissner Carnevals Vereins Missnia“ bildet, nach einem Unfall außer Gefecht. „Ich konnte kaum laufen und erst recht nicht tanzen“, sagt sie. Glücklicherweise ist jetzt alles wieder gut. Rechtzeitig zum Beginn der fünften Jahreszeit kann die Vollblutkarnevalistin mit ihrem 28-jährigen Partner voll durchstarten.

Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr nahmen sie im Meißner Rathaus von Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) den Schlüssel entgegen und eröffneten als Julia II. und Marcel I. die Kussfreiheit auf dem Marktplatz. Dass sie einmal in Amt und Würden als Prinzenpaar vor den Meißnern stehen würden, hätten sie noch vor einiger Zeit nicht für möglich gehalten. „Das war eine sehr spontane Aktion. Wir sind recht kurzfristig gefragt worden und haben dann auch gern zugesagt“, so Marcel Göpfert. Während der 28-Jährige noch relativ neu beim Karneval ist, verfügt seine Freundin über eine langjährige Erfahrung. Obwohl sie gerade einmal 20 Jahre alt ist, kann sie bereits auf 15 Jahre im Karnevalsverein zurückblicken. „Ich hatte damals eigentlich mit Standardtanz angefangen. Als jedoch mein Tanzpartner aufgehört hat, bin ich dann zum Karnevalsverein gegangen“, sagt sie. Ähnlich ist die Motivation bei ihrem Prinzen Marcel. Auch bei ihm ist die Freude am Tanzen der Ausgangspunkt seines Engagements für den Karnevalsverein. „Ich komme aus der Unterhaltungsbranche und bin bereits seit 2009 als Line Dancer aktiv“, sagt Göpfert.

Dennoch ist es am Ende mehr als nur der Sport, der das Paar zum Karneval geführt hat. Vielmehr genießen beide die Gemeinschaft und die ausgelassene und kreative Atmosphäre in dem Club, der in seine 51. Saison gestartet ist und etwa 70 bis 80 Mitstreiter zählt. Trotz der Tatsache, dass Fasching bzw. Karneval in Meißen noch keine Massenbewegung ist, sagt der 28-Jährige: „Ich bin daran interessiert, dass Meißen eine Karnevalshochburg wird.“

Günstig hält Julia Neumann in diesem Zusammenhang Veranstaltungen wie das Kochduell zum Rosenmontag. „Das ist eine gute Mischung, weil es neben dem reinen Karnevalsprogramm noch ein Dreigänge-menü gibt.“

Das locke auch Menschen an, die quasi erstmal in den Karneval hineinschnuppern möchten, so Neumann. Für das Paar gilt es indes, bei der Vielzahl der Termine stets vollen Einsatz zu zeigen. „Wir sind unter anderem am Sonnabend beim 40. Jubiläum des Karnevalsvereins in Folbern mit dabei sowie nächstes Jahr bei der Prunksitzung in Bischofswerda und beim Straßenumzug in Radeburg“, so Neumann.

Richtig stressig wird vor allem die Zeit vom 10. bis zum 17. Februar. „In dieser Zeit haben wir ein geballtes Programm und sind täglich bei einer Veranstaltung“, sagt Marcel Göpfert.

Das Prinzenoutfit, das sie bei allen diesen Terminen tragen, entspricht übrigens zu weiten Teilen einer traditionellen Tracht in Gestalt von Dirndl und Lederhose, was bei der Anschaffung mit einigen Hundert Euro nicht ganz billig ist.

Da trifft es sich gut, dass das Paar die Kleidung auch nach der Amtszeit gut gebrauchen kann. „Die weitere Verwendung ist kein Problem. Wir fahren immer mal wieder nach Bayern und besuchen auch gern Oktoberfeste, von daher passt das ganz gut“, sagt Göpfert, der genauso wie seine Freundin im „richtigen“ Leben einem technischen Beruf nachgeht. Während Marcel Göpfert in der Qualitätssicherung eines Maschinenherstellers arbeitet, absolviert Julia Neumann eine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin.

Obwohl beide viel Freude an ihren Berufen haben, sehen sie ihre Auftritte mit dem Karnevalsverein als guten Ausgleich zum Alltag an. „Das gehört für mich zu einem ausgewogenen Lebensstil dazu.“ Karneval, tanzen, aber auch regelmäßiges Radfahren seien für ihn Teil einer gelungenen Work-Life-Balance, beschreibt Marcel Göpfert seinen aktiven Lebensstil, dem er gemeinsam mit seiner Freundin nachgeht.

zur Startseite