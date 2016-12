Schiebocker Adventskalender Tanz und Musik hinter den Türchen Beim Bischofswerdaer Adventskalender wird an diesem Wochenende das dritte und vierte Türchen geöffnet.

Am Wochenende werden jeweils 17 Uhr Türchen drei und vier des Lebendigen Adventskalenders geöffnet – Treff: vor dem Rathaus. Die Akteure sind der Fitness- und Aerobicverein Neustadt am Sonnabend und die Kreismusikschule Bautzen am Sonntag. (SZ)

Weitere Angebote am Weihnachtmarkt-Wochenende: Sa. 15 Uhr Märchen und Lieder im Rathauskeller, 16 Uhr Weihnachtsmann, 18 Uhr Noisy Neighbours, 19.30 Uhr Wintergaudi mit DJ Micha; So. 15 Uhr Märchen und Lieder im Rathauskeller, 16 Uhr Weihnachtsmann,

