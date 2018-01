Tanz-Schritt für Schritt zum nächsten Meister-Titel Tanzpaar Schüttig/Schüttig, Zittau/TC Grün-Gold Görlitz

„Wir sind seit über 20 Jahren ein glückliches Paar“, sind sich Uta und Frank Schüttig aus Zittau einig– jetzt auch eines der erfolgreichsten Turniertanzpaare Sachsens. Nach dem Beginn im Jahr 2008 beim TSV Löbau und Erfolgen bei Breitensportturnieren entschieden sich beide 2016 für den Turniertanz und wechselten zum TC Grün Gold Görlitz. Das Training unter Profitänzerin Jenny Müller lohnt sich. Schüttigs wurden Sachsenmeister Standard in der D-Klasse, wenig später zweifacher Meister eine Klasse höher (C), und gewannen dazu hochklassige Turniere in Berlin. Bei allem Spaß: Das macht Lust auf mehr.

