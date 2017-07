Tanz, Musik und Wein in familiärer Atmosphäre Die Weinscheune in Kodersdorf versucht immer wieder ganz spezielle Künstler in die Region zu holen. Das unterstützt bald ein Verein.

Swen Peukert veranstaltet in seiner Weinscheune in Kodersdorf Jazz-Konzerte. Am Sonnabend soll hier ein Open-Air-Festivalstattfinden. © André Schulz

Swen Peukert läuft aufgeregt über sein Grundstück direkt an der Kodersdorfer Weinscheune. Seit Wochen plant und organisiert er die bevorstehenden Veranstaltungen. Gerade da bringt jede unvorhergesehene Kleinigkeit schnell alles durcheinander. „Am Dienstag hat hier ein Blitz eingeschlagen. Ich kann weder meine E-Mails beantworten noch in den laufenden Ticketverkauf blicken“, berichtet der rührige Veranstaltungsmacher. Viele Stars hat er in letzter Zeit nach Kodersdorf geholt, und mit seiner Idee den Nerv vieler Gäste getroffen. Wo in der Region bekommt man schon Leute wie EB Davis oder Huey Colbinger zu Gesicht. Wie Peukert darlegt, ist dies natürlich ein erheblicher Aufwand und selbstredend auch mit vielen finanziellen Risiken verbunden. Genau aus diesem Grund geht der Kodersdorfer immer wieder neue Wege und versucht, unerkannte Möglichkeiten für die Nutzung der Weinscheune zu finden.

So wurde im März dieses Jahres hier ein Verein gegründet, der derzeit bereits 20 Mitglieder hat. Diese kommen nicht etwa nur aus dem Kreis Görlitz, sondern auch aus Leipzig und Berlin und sogar der Schweiz. Nach der Sommerpause soll der Verein dann offiziell angemeldet sein und seine Arbeit aufnehmen. Neben verschiedenen hochklassigen Konzerten wie Jocelyn B. Smith & Volker Schlot am 2. September sowie Rebecca Downes am 16. November möchte man hier auch völlig neue Wege austesten. So wird es am 19. August den ersten Flamenco Tanzkurs geben. Da dieser Kurs nur mit einer begrenzten Anzahl an Teilnehmern stattfinden kann, sollten sich Interessierte frühzeitig anmelden, so Swen Peukert.

Der nächste Veranstaltungshöhepunkte könnte das Sommer-Open-Air am 22. Juli werden. Dafür laufen in Kodersdorf gerade die letzten Vorbereitungen. Schließlich soll das in drei Konzerteinheiten gegliederte Festival nicht nur für harte Musikfans, sondern für die ganze Familie interessant sein. Deshalb wird es bereits ab 18 Uhr ein Ponyreiten für Kinder geben, und auch ein sogenannter Selbstgrill wird aufgebaut, damit die Gäste ihr Grillgut rösten können.

Zudem wird es gestattet sein, eigene Stühle und Sitzmöbel mit auf den Platz zu bringen, um das Treiben auf der Bühne genießen zu können.

