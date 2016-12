Tanz-Meisterin in Neugersdorf Isabel Edvardsson ist in der ADTV Tanzschule Jutta Lucke in Neugersdorf übers Parkett geschwebt. Das wollten auch viele Hobby-Tänzer sehen.

Isabel Edvardsson (re.) © Thomas Eichler

Am Sonnabend zeigte die bekannte Profitänzerin aus Hamburg – Isabel Edvardsson – den Neugersdorfern in der Tanzschule Lucke, wie man meisterhaft übers Parkett gleitet. Die Tänzerin ist mehrfache deutsche Meisterin in den Standardtänzen und hatte mit Partner Markus Weiß auch in der Oberlausitz sichtlich viel Spaß an ihrem Sport. Eingeladen hatte die Chefin des gleichnamigen Tanzstudios, Jutta Lucke. Dass ihre Idee den Nerv der Neugersdorfer Tanzbegeisterten traf, war am Sonnabend bei dem Workshop deutlich zu spüren.

