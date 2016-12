Tante Emma auf elektrisch Sabine Bendrich feierte jetzt ihr 25. Geschäftsjubiläum. In ihrem kleinen Laden setzt sie auf ein besonderes Erfolgsrezept.

Sabine Bendrichs ist seit 1970 im Handel tätig – und seit 25 Jahren mit ihrem Elektroladen in der Bautzener Seminarstraße. © Carmen Schumann

Ihr Reich ist nicht sehr groß: Auf nur 20 Quadratmetern verkauft Sabine Bendrich Lampen, Batterien und kleine Elektro-Haushaltsgeräte. Und das immerhin nun schon seit 25 Jahren. Manch einer fragt sich, wie man – gewissermaßen als David – gegen die Goliaths in Gestalt der großen Baumärkte bestehen kann. Sabine Bendrich hat dafür ein profanes Rezept: „Es macht die gute Beratung“, sagt sie. Sie habe einen großen Stammkundenkreis, der ihr die Treue hält. Die Kunden schätzen es, dass es hier nicht so unpersönlich zugeht, wie in den Großmärkten. Sabine Bendrich versteht es, auf jeden ihrer Kunden einzugehen. Da wird eben nicht einfach nur die Ware über den Ladentisch gereicht, sondern die Geschäftsfrau gibt auch Tipps und macht Vorschläge. Einen kleinen Schwatz gibt es gratis dazu. Es sei eben ein richtiger Tante Emma-Laden, nur auf elektrisch.

Der Sprung in die Selbstständigkeit

Dieser Laden in der Seminarstraße 6 ist gewissermaßen Sabine Bendrichs „Baby“, welches nun mit 25 gewissermaßen erwachsen geworden ist. Das Lädchen war vor der Wende der Lagerraum des benachbarten HO-Elektrofachgeschäftes, in dem Sabine Bendrich gearbeitet hatte. Wie so viele ehemalige HO-Mitarbeiter stand sie 1991 nach der Zerschlagung der DDR-Handelsorganisation vor der Frage, wie es weitergehen sollte. Sie entschied sich für den Sprung in die Selbstständigkeit.

Doch den ehemaligen HO-Elektroladen, in dem sie gearbeitet hatte, konnte sie nicht mieten. Das frühere Lager jedoch war noch zu haben, denn es befand sich im Nachbarhaus. Also griff sie zu. Der Zustand sei allerdings katastrophal gewesen. Mithilfe von Freunden und ihrer Familie richtete sie die Räume ansprechend her, ließ neue Strom- und Wasserleitungen verlegen. In den ersten Jahren sei sie manchmal förmlich überrannt worden, stand der kleine Laden voller Leute. Deshalb sei sie froh gewesen, dass ihre Mutter Christa Graff, die selbst auch bei der HO angestellt gewesen war, ihr zur Seite stand. „Und meinen Sohn Roman Bendrich habe ich selbst ausgebildet“, sagt sie. Die Arbeit im Handel sei von jeher ihr Leben gewesen. „Ich bin nun schon seit 46 Jahren in dieser Branche tätig“, sagt Sabine Bendrich stolz.

Nur ein Rückschlag

Angefangen hatte sie als Lehrling 1970 bei der HO-Industriewaren. Ihre erste Station war das Rundfunk- und Fernsehgeschäft an der Ecke Seminarstraße/Lauengraben, dort, wo sich heute das Reisebüro Kretschmar befindet. 1975 wechselte sie in das Heimelektronik-Geschäft am Hauptmarkt, wo sie für die Abteilung Fernsehen zuständig war. In den jetzt leer stehenden Räumen war zuletzt das Restaurant „Surprise“ untergebracht. Ab 1983 arbeitete Sabine Bendrich dann auf der Seminarstraße.

Von den 15 ehemaligen HO-Mitarbeitern aus ihrem Bekanntenkreis, die sich nach der Wende selbstständig machten, sei sie die einzige „Überlebende“. Sie musste nur einen Rückschlag hinnehmen. Die Eröffnung eines zweiten Ladens in der Äußeren Lauenstraße 28 machte sie nach nur zwei Jahren wegen der verkehrstechnisch ungünstigen Lage wieder rückgängig. Ansonsten sagt Sabine Bendrich: „Ich würde alles wieder genauso machen.“ Und so lange wie es ihr gesundheitlich noch gut geht, wird die 62-Jährige auch weitermachen. Noch hat sie auch Vorräte an Glühlampen. Aus ihren Erfahrungen heraus hortete sie diese, als die von den Kunden heiß geliebten Birnen von der EU abgeschafft wurden.

