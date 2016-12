Tannert-Weihnacht immer beliebter

Der Weihnachtsmarkt in Sebnitz erfreut sich wachsender Beliebtheit. Das geht aus Umfrageergebnissen hervor, die die Stadt jetzt veröffentlicht hat. In den vergangen vier Jahren stiegen die Werte demnach deutlich an. Gaben 2013 noch 69 Prozent der Besucher an, mit dem Markt „sehr zufrieden“ zu sein, lag die Zahl in diesem Jahr bei 85 Prozent. Gefragt nach der Dauer des Weihnachtsmarkts, hielten es nach Angaben der Stadtverwaltung 92 Prozent der Befragten für richtig, den Markt drei Tage lang abzuhalten. Die Stadt sieht das Konzept des Weihnachtsmarkts dadurch bestätigt. Seit 2013 findet er als Tannert-Weihnacht statt, mit Bezug zu dem Scherenschnittkünstler Adolf Tannert. Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) kündigte an, das Thema Tannert und Schattenspiele in Zukunft noch weiter zu vertiefen und gezielt an der Attraktivitätssteigerung zu arbeiten.

Die Besucherumfrage findet seit 2013 regelmäßig statt. Insgesamt gibt es 14 Fragen, die von der Dekoration des Weihnachtsmarktes, über Programmangebote und die kulinarische Vielfalt bis zur Musik und der Anordnung der Buden und Schausteller reichen. (SZ)

