Tanne von Glasinvest für den Weihnachtsmarkt Nächste Woche startet Lichterglanz und Budenzauber in Altkötzschenbroda. Erwartet werden rund 50 000 Besucher.

Die Tanne für den Weihnachtsmarkt Lichterglanz und Budenzauber in Altkötzschenbroda kommt in diesem Jahr vom Glasinvest-Gelände. © André Wirsig (Archiv)

Am Dienstag wird sie gefällt. Die eine, besonders große Tanne von dreien, die den Weihnachtsmarkt auf dem Dorfanger von Altkötzschenbroda schmücken werden. Sie sollen auf dem Anger für die richtige Festatmosphäre sorgen. Sechs städtische Weihnachtstannen gibt es insgesamt.

Ob das nicht zu viel und zu teuer sei, wurde gefragt, sagt Cornelia Bielig vom Kulturamt. Da sei die Idee aufgetaucht, doch einen der Bäume vom Glasinvest-Gelände zu nehmen, das gerade beräumt wird. Dort stehen viele schöne Tannen. Eine, zehn Meter hoch, kommt nun nach Altkötzschenbroda. „Wir müssen nur die Fällkosten und den Transport zahlen“, so Cornelia Bielig.

Neben den Weihnachtsbäumen erwarten die Besucher – die Stadt rechnet wieder mit insgesamt etwa 50 000 an den drei Marktwochenenden 25. bis 27. November, 2. bis 4. und 9. bis 11. Dezember – jede Menge Kultur sowie gutes Essen und Trinken. Allein an 25 Ständen wird Glühwein ausgeschenkt. Der war im letzten Jahr so gefragt, dass sogar nachgekocht werden musste.

Geschichten und Lieder werden geboten, so das beliebte Weihnachtssingen mit Herrn Arnold Böswetter. Radebeuler Chöre sind zu hören, es gibt Puppenspiel, Frau Holle macht einen Abstecher zum Anger. Auch die traditionellen Weihnachtswerkstätten öffnen wieder, unter anderem fürs Kerzenziehen und fürs Weihnachtsgeschenke-Basteln.

www.weihnachtsmarkt.radebeul.de

