Tankstelleneinbrecher aus Klitten gefasst Dienstag wurden die Täter ermittelt, doch die schwer erziehbaren Jugendlichen bringen weiter Unruhe in den kleinen Ort.

Klitten/Boxberg. In Klitten konnten Dienstag die Räuber der Tabakwaren aus der Tankstelle aufgrund von Videoaufnahmen und mit Spürhund der Polizei Görlitz ermittelt werden. Die Nase des Hundes führte die Beamten vor die soziale Einrichtung für schwer erziehbare Jugendliche. Konfrontiert mit den Beweisen gestanden zwei 14 und 15 Jahre alte Jungen die Tat. Laut Angaben der Polizei kommt es öfter vor, dass Jugendliche aus dem Heim über Nacht verschwinden, als vermisst gemeldet werden und am Morgen wieder da sind. Was sie in dieser Zeit anstellen, lässt sich nur erahnen.

So wurde auch in der darauffolgenden Nacht in Klitten eine Garage aufgebrochen. Dabei wurde ein Moped, zwei Fahrräder, ein Rollator und Angelsachen entwendet. Die gelbe Schwalbe wurde wenige Meter weiter in dem Garten des naheliegenden Kindergartens am Morgen entdeckt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

