Tankstellendieb geschnappt Die Polizei hat einen Täter, der in Waldheim und Hartha agierte, ausfindig gemacht. Er hat noch nicht einmal einen Führerschein.

Die Verwüstungen in der Waldheimer Tankstelle. © DA-Archiv/Ralf Riediger

Die beiden Tankstelleneinbrüche in Hartha und Waldheim von Ende Oktober sind vermutlich aufgeklärt – zumindest wurde ein Tatverdächtiger ermittelt. „Es handelt sich um einen Heranwachsenden aus dem Landkreis Bitterfeld-Wolfen“, teilte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart von der Staatsanwaltschaft Chemnitz auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit. Da bei Jugendlichen und Heranwachsenden grundsätzlich die Zuständigkeit des Richters am Wohnort des Beschuldigten gegeben ist, „wurden die gesamten Akten mit Verfügung vom 13. November 2017 zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau abgegeben. Dort werden die Ermittlungen weitergeführt“, erläuterte Ingrid Burghart.

In der Nacht zum Sonnabend, 21. Oktober, soll der Heranwachsende versucht haben, die Scheibe der Shell-Tankstelle an der Hauptstraße in Waldheim einzuwerfen. Gegen 3.50 Uhr wollte er vermutlich in den Verkaufsraum eindringen, um Zigaretten und Ähnliches zu klauen. Splitter der Scheibe lagen im Kassenbereich der Verkaufsfiliale. Pächter Ralf Riediger hatte den Schaden dokumentiert und der Polizei gemeldet.

Etwa eine Stunde zuvor soll der vermutlich Minderjährige mit einem Gullydeckel die Eingangstür der Tankstelle an der Töpelstraße in Hartha eingeschlagen haben. Die Beute: ein Getränk im Wert von einem Euro. Auf Videoaufzeichnungen wurden zwei männliche Tatverdächtige mit Kapuzen über dem Kopf gesehen, die aus einem hellen BMW 3er-Reihe gestiegen sind.

Im Nachbarlandkreis Meißen hatten es Unbekannte in derselben Tatnacht auf eine Tankstelle an der Döbelner Straße in Lommatzsch abgesehen. „Ob ein Zusammenhang mit diesem Einbruch besteht, ist mir nicht bekannt“, so Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart.

