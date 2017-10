Tankstellen-Einbrüche noch nicht aufgeklärt Die Ermittlungen dauern an. In den betroffenen Tankstellen geht der Betrieb dennoch weiter.

Die Total-Tankstelle in Hartha an der B 175. © Dietmar Thomas

Nach dem Einbruch in die Harthaer Total-Tankstelle sowie dem versuchten Einbruch in die Waldheimer Shell-Tankstelle laufen die Ermittlungen weiter. Das teilte Jana Kindt, Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, am Montag auf Nachfrage mit.

In den betroffenen Tankstellen geht indes der Betrieb weiter. Einschränkungen aufgrund der Vorfälle, die in der Nacht zum Sonnabend stattgefunden haben (DA berichtete), gebe es nicht, heißt es aus beiden Tankstellen. Einen Einbruchsversuch habe es bisher in der Waldheimer Shell-Tankstelle nicht gegeben, so eine Mitarbeiterin. Unbekannte hatten in der Nacht zum 21. Oktober gegen 3.50 Uhr versucht, die Fensterscheibe einzuschlagen. Knapp eine Stunde vorher, gegen 2.55 Uhr, wurden zwei Männer mit Kapuze und BMW an der Harthaer Tankstelle gefilmt. Sie hatten mit einem Gullydeckel die Zugangstür zu der Tankstelle eingeschlagen und entwendeten ein Getränk. Sie richteten einen Sachschaden in Höhe von rund 4 000 Euro an.

Erst im August ist in Niederstriegis die Tankstelle überfallen worden. Die Einbrecher entwendeten Zigaretten im Wert von 8 000 Euro, der Sachschaden war da mit knapp 200 Euro eher gering. Am 16. Februar machten sich Unbekannte an der Esso-Tankstelle in Döbeln-Nord zu schaffen. Die Täter suchten Zigaretten und hatten dabei sogar ein Regal aus der Wand gerissen. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen noch, so Polizeisprecherin Kindt. (DA/mf)

