Tankstelle verkauft weiter Erdgas Nach der Explosion eines VW an einer Zapfsäule empfehlen die Ölkonzerne den Pächtern, kein Erdgas mehr zu verkaufen. In Riesa hält man sich nicht daran.

© Symbolfoto: AP

Der Erste war Aral: Nachdem an einer Tankstelle des Konzerns ein VW-Touran beim Erdgas-Tanken explodiert war, empfahl der Konzern seinen Stationen und Pächtern, kein Erdgas mehr zu verkaufen. Anschließend erklärten Shell, Exxonmobil (Esso), Jet und Total Ähnliches.

Damit ist auch Riesa betroffen. Denn die einzige Tankstelle des Altkreises, die sich auf diversen Portalen für die Besitzer der 100 000 deutschen Erdgas-Autos finden lässt, ist die Total-Tankstelle an der Lauchhammerstraße in Gröba. Die nächsten Erdgas-Zapfsäulen gibt es demnach erst in Döbeln, Elsterwerda und Torgau.

Doch dorthin werden Betroffene gar nicht erst ausweichen müssen. „Bei uns dürfen Sie weiter Erdgas tanken“, hieß es am Donnerstag von der Riesaer Tankstelle. Ohnehin werden die Total-Tankstellen nicht vom Konzern selbst mit Erdgas beliefert, sondern von Erdgasversorgern oder Stadtwerken.

Ein Total-Sprecher hatte gegenüber der Agentur dpa erklärt, dass die Erdgassäulen zwar gesperrt worden seien, eine Betankung nach Rücksprache mit dem Tankstellenpersonal aber möglich bleibe – für alle Modelle, die nicht von dem Rückruf von Erdgasautos bei VW betroffen seien. Das sind 35 000 Fahrzeuge der Modelle Caddy, Passat, Touran der Jahrgänge 2006-2010. (mit dpa)

