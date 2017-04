Tankstelle stellt Foto von Dieseldieb online Als ein Autofahrer nicht bezahlt, stellt die Bad Muskauer Pächterin via Facebook ein Ultimatum. Dann reagiert sie konsequent.

Klare Ansage: Melde dich oder wir veröffentlichen deine Bilder. © Screenshot: SZ

Twitter, Whatsapp, Facebook: Soziale Medien – Foren, Blogs, Foto- und Benachrichtigungsdienste – sind für vieles gut, sagen die einen. Oder völlig überflüssig. Sagen die anderen. In Bad Muskau halfen sie nun einer Tankstellenpächterin die Identität eines Diebes zu ermitteln. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich. Wie alles genau ablief, ist nicht bekannt. Folgendes ist passiert:

Am 30. März tankte ein unbekannter Mann gegen 20.40 Uhr an der Gulf-Tankstelle voll. Die Überwachungskameras zeigen einen jungen, allenfalls mittelalten und augenscheinlich mittelgroßen Mann mit Mütze, Pullover und langen, knöchelfreien Hosen, wie es derzeit vor allem bei jungen Leuten Mode ist. Die Hände in die Hüften gestemmt, schweift sein Blick ausdruckslos über seinen Wagen, während die Tankanzeige läuft. Das Nummernschild ist nicht erkennbar. Ist es abgeklebt? Statt anschließend zur Kasse zu gehen, fährt er ohne zu bezahlen weg. Einfach so.

Die Tankstellenpächterin ist geschockt. Am nächsten Morgen sendet sie dem Delinquenten via Facebook ein Ultimatum: „Letzte Chance für den Dieseldieb!!! Wir geben dir die Chance bis zum 03.04.2017 [...], dich bei uns zu entschuldigen und zu zahlen, andernfalls werden wir deine Bilder veröffentlichen.“ Dann warnt sie die Kollegen anderer Tankstellen in der näheren und weiteren Umgebung.

Nach Ablauf der Frist macht sie ihre Ankündigung war und lädt eines der Fotos aus den Aufzeichnungen der Überwachungskameras hoch. Es trägt die einfache Beschriftung: „VIDEO Fahrspur mitte“, sowie Datum und Uhrzeit. Unter die Aufnahme schreibt sie: Dieseldieb. Der Eintrag bringt ihr viele Daumen nach oben, das Zeichen für „Gefällt mir“. 141-mal wird der Eintrag geteilt und fleißig kommentiert (siehe Kasten). Zunächst ohne wirklich fassbares Ergebnis.

So etwas sei ihr noch nicht passiert, sagt die Pächterin ein paar Tage später. Allerdings betreibt sie die Tankstelle erst seit Jahresbeginn. Die liegt zwar vergleichsweise verkehrsgünstig an der B 115 und genau gegenüber dem großen Eiland-Parkplatz, der auf die Rast von Lkw ausgelegt ist. Aber Polen ist um die Ecke. Und dort ist Kraftstoff bekanntlich billiger. Alle wissen das, und viele nutzen das. Deshalb schmerzen sie die über 50 Euro umso mehr.

Freunde, Kunden und Bekannte finden, sie habe mit ihrer Aktion richtig gehandelt. Aber Fotos von Fremden zu veröffentlichen ist nicht so einfach. Jeder Mensch hat ein Recht am eigenen Bild. „Risiko“, so die Tankstellenpächterin. Dann klingelt das Telefon: Die Polizei hat einen anonymen Hinweis erhalten und die Identität des Mannes ermittelt. Die Pächterin will nun abwarten, was passiert. Trotz des ganzen Ärgers gibt sie sich versöhnlich. „Der Täter kann gern auf mich draufzukommen. Er hat immer noch die Chance, zu bezahlen.“

