Tankstelle schließt Die Shell an der Hauptstraße wird umgebaut. Die Schäden des Einbruchsversuchs sind behoben.

© Symbolfoto: dpa

Die gesplitterte Fensterscheibe an der Waldheimer Shell-Tankstelle ist ausgetauscht worden. Unbekannte hatten in der Nacht von Freitag, 20. Oktober, auf Sonnabend versucht, in das Objekt einzubrechen. Sie wollten laut Polizei gegen 3.50 Uhr vermutlich in den Verkaufsraum eindringen, um Zigaretten und Ähnliches zu klauen. „Von der Polizei habe ich seitdem nichts mehr gehört. Mir liegen keine Erkenntnisse vor, ob der oder die Täter gefasst wurden“, sagte Pächter Ralf Riediger am Freitag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Der Austausch der Scheibe sei am Mittwoch erfolgt. „Solange war nachts ein Wachdienst vor Ort“, sagte er.

Zur Höhe des Sachschadens kann Riediger keine Aussage treffen. „Wir Pächter melden den Schaden an Shell. Der Konzern leitet dann alles Weitere in die Wege“, erklärte er. Eine Anfrage bei der Polizei zu neuen Erkenntnissen in dem Fall blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet. In derselben Nacht hatten Diebe an der Tankstelle in Hartha ebenfalls eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Mit einem Gullydeckel schlugen sie die Zugangstür ein.

Der Shell-Konzern hat veranlasst, dass die Waldheimer Tankstelle ab Montag, 20. November, für etwa zehn Tage geschlossen bleibt. „Der Shop wird komplett modernisiert: neue Regale und ein größerer, professionellerer Café- und Backshop entstehen“, kündigte der Pächter an. Der Umbau erfolge nicht bei laufendem Betrieb, um Mitarbeiter und Kunden nicht zu gefährden, ergänzte er. Die vier Waldheimer Beschäftigten würden während der Schließzeit Urlaub nehmen oder in einer der anderen Filialen Riedigers eingesetzt.

zur Startseite