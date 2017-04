Tankstelle in Boxberg überfallen 24-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Symbolfoto © dpa

Boxberg. Unbekannte haben am Dienstagmorgen, gegen 5.20 Uhr, eine Tankstelle auf der Straße Am Kraftwerk in Boxberg überfallen. Dabei wurde eine 24-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach Polizeiangaben hatte es an die Hintertür der Tankstelle geklopft und die Mitarbeiterin hatte geöffnet, weil sie zu diesem Zeitpunkt einen Lieferfahrer erwartet hatte. Statt diesem standen aber zwei maskierte Männer vor der Tür. Diese bedrohten die Frau mit einem Elektroschocker und einem pistolenähnlichen Gegenstand. Anschließend schlugen sie ihr auf den Kopf.

Trotz ihres brutalen Vorgehens konnten die Täter ihren Raub nicht vollenden, da der Kurierfahrer eintraf. Die Kriminellen flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. (SZ/pc)

zur Startseite