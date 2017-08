Tanklaster umgekippt Großalarm für Feuerwehren und Rettungsdienst: Zwischen Biehla und Cunnersdorf verlor am Donnerstag der Fahrer eines Gas-Transporters die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Mercedes-Laster war auf dem Weg nach Cunnersdorf von der Straße abgekommen und umgekippt. © Rocci Klein

Aufregung am Donnerstagnachmittag in Schönteichen. Ein Tanklaster ist auf der Kreisstraße zwischen Biehla und Cunnersdorf nach rechts von der Straße abgekommen und liegt auf der Seite. Der Unfall ist kurz nach 15 Uhr geschehen, teilt Polizeisprecher Thomas Knaup mit. Da die Situation anfangs unklar war, ist ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst einschließlich ABC-Abwehrzug alarmiert worden. Die Situation stellt sich dann aber als weniger gefährlich dar. Der Mercedes war auf dem Weg zum Tanklager nach Cunnersdorf. Der Tank war noch zu etwa zehn Prozent mit Flüssiggas gefüllt, ist aber weiterhin dicht. Der 44-jährige Fahrer blieb unverletzt. Dennoch wurde die Unfallstelle weiträumig abgesperrt. Die Verkehrspolizei ermittelt nun, wieso der Laster von der Straße abgekommen ist und ob möglicherweise andere Fahrzeuge beteiligt waren. Nachdem die Untersuchungen angeschlossen sind, wird der Laster geborgen. (SZ)

